A exposição está em cartaz no Shopping Bay Market, no Centro de Niterói. - Divulgação PMN - Foto: Lucas Benevides

A exposição está em cartaz no Shopping Bay Market, no Centro de Niterói.Divulgação PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 01/08/2022 08:39

A presença da mulher negra no cotidiano em diversos segmentos da sociedade será mostrada. Esse é o objetivo da exposição Presença d´Elas, organizada pela Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres de Niterói (Codim), que está em cartaz no Shopping Bay Market, no Centro de Niterói.

As imagens foram feitas com seis mulheres do município, de diferentes idades e áreas de atuação, em locais representativos da cidade e ficarão expostas no espaço cultural do shopping, no terceiro piso, até setembro. De acordo com a secretária da Codim, Fernanda Sixel, é muito importante empoderar as mulheres negras e incentivá-las a ocupar espaços onde elas quiserem.

“O racismo se apresenta desde cedo na vida das nossas meninas pretas, os padrões estéticos socialmente impostos acabam por desqualificar seus cabelos, corpos e cores, e sua autoestima muitas vezes se perde nesse processo. Revelar e enaltecer a beleza de seis mulheres pretas, potentes, reais, de diferentes idades e áreas de atuação proporciona na sociedade necessárias reflexões e mudanças de posturas e atitudes para que possamos cada vez mais construir uma Niterói mais justa, fraterna e igualitária”, afirmou.

Toda a concepção da exposição, que incluiu fotografia, figurino e maquiagem, foi feita em parceria com profissionais que não cobraram pelos serviços. O espaço para visitação do público também foi cedido pelo Bay Market. Para a superintendente do shopping, Mariana Aguiar, a mostra é uma forma de ampliar o acesso à cultura na cidade.

“O shopping é um espaço privado, mas de uso público e acho que temos essa obrigação de devolver e oferecer espaço culturais para o público que muitas vezes não têm acesso a um museu e que está aqui de passagem. Estamos entre as Barcas e o Terminal e temos muito público passante que pode ver, de graça, essas obras”, disse.

O shopping Bay Market fica na Rua Visconde do Rio Branco, 360, no Centro. A exposição está em cartaz no espaço cultural do terceiro piso e fica aberta ao público de segunda a sábado das 8h às 22h e aos domingos das 12h às 20h.