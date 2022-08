A cantora Branka e o músico Carlinhos 7 cordas vão se apresentar nesta sexta (5) em Niterói. - Divulgação - Foto: Arthur Medeiros

A cantora Branka e o músico Carlinhos 7 cordas vão se apresentar nesta sexta (5) em Niterói. Divulgação - Foto: Arthur Medeiros

Publicado 02/08/2022 10:36 | Atualizado 02/08/2022 10:59

Um grupo de artistas niteroienses vai receber, nesta sexta-feira (5/8), em sua tradicional roda de samba, que acontece na Quinta do Parque, no bairro do Maceió, em Niterói, um dos maiores violonistas da atualidade, que se destaca no cenário musical. Trata-se do músico Carlinhos 7 cordas, que nesta edição vai estar junto com a cantora Branka. O evento tem início às 21h e acontece quinzenalmente, sempre às sextas-feiras.

O grupo vai apresentar vasto repertório, mesclando influências das rodas de samba com diferentes ritmos e gêneros da música popular brasileira. Formado pelos músicos da cidade Bruno Barreto, Gabriel Policarpo, Lucas Marques e Whatson Cardozo, o Marabô exalta a participação de grandes parceiros musicais em eventos culturais de Niterói.

“Para o grupo Marabô, receber Carlinhos 7 cordas e Branka é um grande privilégio. Poder compartilhar a música e a alegria com eles, num lugar tão significativo para nós - que é a Quinta do Parque -, é gratificante. E, é claro, a imensa alegria em proporcionar mais cultura e entretenimento de qualidade para a nossa cidade”, ressalta Whatson Cardozo.

Carlinhos 7 cordas é músico, produtor e arranjador, conhecido nacional e internacionalmente como um dos maiores violonistas de sua geração. Em sua trajetória pelo mundo, gravou e tocou com grandes artistas, como Beth Carvalho, Alcione, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jovelina Pérola Negra, João Nogueira, Teresa Cristina, Emílio Santigo, Elsa Soares, Chico Buarque, Maria Bethania, Caetano Veloso e muitos outros.

Já Branka, dona de uma voz forte e marcante, é reconhecida como uma das novidades do samba. Em sua carreira, navegando por vários estilos musicais, se apaixonou pelo samba e criou raízes nesse cenário. Atualmente, vem apresentando suas obras e parcerias com renomados nomes da música, como Xande de Pilares, Moacyr Luz, Marcelinho Moreira, Toninho Nascimente, Zé Katimba e outros.

O Quinta do Parque fica na Estrada Demétrio de Freitas n° 83, bairro Maceio. Os ingressos online antecipados custam R$ 30 (Sympla - boleto, cartão ou Pix). Informações e Reservas: (21) 97113-8324.