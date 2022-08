O encontro está marcado para às 19 horas e acontece na sede do Sindicato dos Profissionais de Educação (Sepe). - Divulgação - Foto: Maria Buzanovsky

O encontro está marcado para às 19 horas e acontece na sede do Sindicato dos Profissionais de Educação (Sepe).Divulgação - Foto: Maria Buzanovsky

Publicado 02/08/2022 10:12

A Associação de Capoeira Kilombarte e o Ponto de Cultura Rádio Capoeira se reúnem nesta terça- feira (02/08) para a apresentação do protótipo do Portal da Salvaguarda da Capoeira de Niterói. O encontro está marcado para às 19 horas e acontece na sede do Sindicato dos Profissionais de Educação (Sepe). Rua Marquês de Caxias, 49. Centro de Niterói.

O site tem o objetivo de divulgar o trabalho de capoeiristas de Niterói que atuam em diversas regiões da cidade e do Estado do Rio de Janeiro. O projeto tem o patrocínio da Prefeitura Municipal de Niterói, através da Secretaria Municipal das Culturas.

Foram convidados mestres, mestras, contramestres, contramestras e demais interessados. Os adeptos da prática comemoram a iniciativa. A capoeira é uma expressão cultural brasileira que luta pelo reconhecimento e maiores espaços na sociedade.

Em 2014, a Roda de Capoeira foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade e é considerada um dos símbolos do Brasil mais reconhecidos internacionalmente. Após esta apresentação, o próximo passo serão as entrevistas para produção de conteúdo. O lançamento do Portal da Salvaguarda da Capoeira está previsto para outubro.