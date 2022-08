O contribuinte também pode realizar operações e acessar o portal do empreendedor utilizando QR Code. - Divulgação PMN

O contribuinte também pode realizar operações e acessar o portal do empreendedor utilizando QR Code.Divulgação PMN

Publicado 02/08/2022 09:05

O segundo semestre será de novidades para microempreendedores e aqueles que pretendem abrir o seu pequeno negócio em Niterói. A Casa do Empreendedor, que durante o período crítico da pandemia da Covid-19 manteve todo o apoio ao segmento, passará a funcionar com instalações mais modernas e com novidades: além do novo espaço físico que funcionará no Bay Market, será possível abrir um novo negócio na palma da mão. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Niterói testa um aplicativo com muitas funções.

O contribuinte também pode realizar operações e acessar o portal do empreendedor utilizando QR Code. Outra ação para melhor atender ao contribuinte a Secretaria lançou a Meire, nova assistente virtual que atende pelo WhatsApp (21) 97076-0186.



O aplicativo, que está em fase de testes, vai facilitar a vida dos empreendedores, fazendo a conexão direta com os sites do Redesim (Portal do Governo Federal), Prefeitura de Niterói, Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), Receita Federal, e outros, com informações, lembrete das obrigações, facilitando a vida dos microempreendedores de Niterói.



Todo o processo de modernização e apoio ao empresariado que vem de encontro às políticas públicas da Prefeitura de Niterói que está sendo implantada desde a inauguração da Casa do Empreendedor em 2017 e, agora, também com o objetivo de colaborar para a retomada econômica do município, gerando emprego e renda. O município de Niterói possui um total de 50.599 microempreendedores individuais. No período de outubro de 2021 a maio de 2022, foram 3.377 novas formalizações. A Casa do Empreendedor tem média de 433 atendimentos mensais, entre entrada de alvarás, atendimento via e-mail e presencial.



“Tivemos um crescimento grande pós pandemia por conta de muitos profissionais que acabaram perdendo seus empregos e buscaram formas de ganhar dinheiro para sustentar suas famílias. No período da pandemia, fizemos adaptações com atendimento via e-mail, whatsapp e telefone para apoiar os segmentos que precisavam se fortalecer neste cenário. Agora estamos modernizando a Casa, para atender com mais estrutura e abrindo outro leque de opções para facilitar a vida de quem quer ser empresário”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite.



A Casa do Empreendedor está desde outubro de 2021 atendendo de forma provisória na sede da SEDEN – Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Niterói, na Prefeitura, Rua Visconde de Sepetiba, 987 / 10º andar, com atendimento de forma agendada, entre 10h e 17h. A obra da nova Casa do Empreendedor está a todo vapor e o novo espaço deve ser aberto até o início de agosto em novo endereço no Shopping Baymarket - Av. Visconde do Rio Branco, 360 / 3º piso.



Tecnologia para facilitar a vida de empreendedores



De acordo com o subsecretário de Desenvolvimento Econômico Igor Baldez, que coordena a modernização do espaço e a ampliação de opções, a utilização da tecnologia hoje em dia é de fundamental importância para ajudar qualquer tipo de linha de empreendedorismo.



“Estamos apostando alto no aplicativo, que poderá oferecer funções diferenciadas incluindo abertura de negócios, consulta aos portais de empreendedorismo dentre outras coisas. São funções que junto com a modernização da casa e também utilização do QR Code vai dar agilidade ao empresariado e com isso ele terá mais tempo para pensar em seu negócio, buscar alternativas para melhorar e fazer a economia girar. É uma rede de apoio que estamos montando”, explicou Baldez.



QR Code - Lançado na segunda quinzena de dezembro de 2021 (foi lançado em dezembro e vamos divulgar agora como novidade, com o slogan “Não perca o seu tempo! #Façavocêmesmo” os QR possuem direcionamento para vários serviços como, formalização, emissão do boleto DAS, declaração anual, alteração de dados, baixa, entrada de alvará, emissão de notas fiscais, agendamento. De dezembro de 2021 a maio de 2022 os QR Codes foram escaneados 601 vezes, facilitando a vida dos contribuintes de Niterói que procuram os serviços prestados na Casa do Empreendedor, pois essas pessoas podem resolver por conta própria esses serviços, sem precisar agendar para retornar em outra data.



O serviço que está sendo estimulado pela Secretaria é a utilização do QR Code para formalização do MEI através do https//www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor. É só o interessado acessar o portal, clicar em quero ser MEI, e seguir as orientações.