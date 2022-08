As novas obras vão evitar que o calçadão seja impactado novamente pelas constantes ressacas que atingem o local. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

As novas obras vão evitar que o calçadão seja impactado novamente pelas constantes ressacas que atingem o local.Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 02/08/2022 08:51

As obras de recuperação do calçadão da Praia de Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, estão próximas da finalização. O investimento da Prefeitura de Niterói é de R$11,2 milhões. Os serviços acontecem em um trecho de 300 metros e, de acordo com o secretário de Obras e Infraestrutura, Vicente Temperini, foram fundamentados em estudos de engenharia e das ondas da praia para evitar que o calçadão seja impactado novamente pelas constantes ressacas que atingem o local.

“Esse é um problema antigo que agora terá uma solução duradoura. A contenção com a cortina atirantada e a colocação de várias estacas hélices secantes abaixo do nível do mar vão garantir que o calçadão permaneça intacto mesmo com os fortes impactos”, detalhou o secretário.

Além da reestruturação do calçadão, também já estão sendo finalizados o acabamento do posto salva-vidas, a colocação das cinco escadas que darão acesso à praia e o projeto de paisagismo, com canteiros, pergolado e gramado.

Camboinhas – Segundo a Prefeitura, as obras emergenciais na orla de Camboinhas, que teve parte do calçadão e dos quiosques danificados após uma forte ressaca, também prosseguem em ritmo acelerado. A contenção terá 270 metros de extensão e será realizada em muro de gabião. O investimento é de R$10,6 milhões.

“A nova estrutura resistirá às ações do mar por um longo período sem oxidar. Além do muro, a orla também receberá melhorias nas escadas de acesso e reflorestamento da restinga”, explica o presidente da Emusa, Paulo César Carrera.