Fiscais da Prefeitura de Niterói acompanharam a retomada da operação normal após o fim das férias escolares e também a operação durante a madrugada.Divulgação

Publicado 03/08/2022 12:46 | Atualizado 03/08/2022 12:47

As linhas de ônibus da madrugada voltaram a circular em Niterói. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade ressaltou que está empreendendo todos os esforços para manter a qualidade operacional do sistema, mesmo em um momento desafiador oriundo de aumento de preços do diesel.

"Os consórcios já retomaram a operação normal após o fim das férias escolares e também a operação durante a madrugada", informou a Prefeitura no texto.

Sobre o ofício do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) enviado à Prefeitura de Niterói solicitando que as perdas salariais da categoria, acumuladas nos últimos 12 meses até a data-base, em 1º de novembro, sejam incluídas no estudo de reequilíbrio econômico-financeiro anunciado, a pasta informou ainda não ter recebido o ofício e reforçou que está contratando um estudo de reequilíbrio financeiro do sistema, que definirá, de forma transparente, os custos operacionais e a tarifa técnica das linhas operantes.

O Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) disse ter enviado ofício à Prefeitura de Niterói o documento com as reivindicações e disse que a medida é essencial para que os trabalhadores recuperem seu poder de compra, que despencou com a escalada inflacionária, criando um ambiente de insatisfação e instabilidade nas garagens.

O documento, que lista os principais problemas enfrentados pelo transporte por ônibus, como os altos custos operacionais e a incapacidade alegada pelas empresas para viabilizar um reajuste salarial, que contemple as necessidades dos rodoviários, também pede uma audiência com o prefeito Axel Grael. Ao mesmo tempo, lança um alerta sobre as negociações trabalhistas de novembro.



“Os rodoviários adiaram as negociações por uma recomposição salarial justa durante a pandemia, que fez a arrecadação das empresas despencar. Nesse período, mais de 3 mil trabalhadores foram demitidos. Em seguida, veio a inflação e a elevação de gastos do setor, principalmente com o óleo diesel. O que vemos para novembro são negociações salariais extremamente difíceis e os trabalhadores não querem mais pagar uma conta, que não foi criada por eles. O poder público precisa intervir, pois uma greve geral não está distante da realidade. Além da reposição das perdas, a categoria quer também um ganho real de salário. Os rodoviários precisam ser ouvidos sobre qualquer mudança no setor”, avalia o presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira.



O sindicato defende uma mudança profunda no atual modelo de financiamento do transporte público, baseado quase que exclusivamente nas passagens. Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Brasília já mudaram seus sistemas, efetivando subsídios para baratear os custos para a população, mas outras formas de financiamento podem ser estudadas.



“O objetivo é baixar os custos do transporte para a população, melhorar a qualidade do serviço e garantir os direitos trabalhistas dos rodoviários. Se essa equação não for resolvida, nenhum sistema funcionará plenamente”, afirma Rubens Oliveira.