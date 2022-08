O curso foi voltado para pais e responsáveis e contou com mais de 200 participantes. - Divulgação PMN - Foto: Lucas Benevides

O curso foi voltado para pais e responsáveis e contou com mais de 200 participantes.Divulgação PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 04/08/2022 09:18

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Civil, em parceria com a Administração Regional da Ilha da Conceição, organizou, na última quarta-feira (3/8), o Curso de Primeiros Socorros para Atender Crianças Acidentadas. A iniciativa foi voltada para pais e responsáveis e contou com mais de 200 participantes, que se dividiram em dois turnos: das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Na ocasião, todos tinham a mesma opinião: O que fazer em caso de acidentes domésticos com crianças? Para responder a essa pergunta de tantos pais em ocasiões que demandam urgência, o secretário de Defesa Civil de Niterói, coronel Walace Medeiros, disse que a pasta tem priorizado a qualificação dos cidadãos a partir de treinamentos com foco na prevenção e preparação para os desastres.

"Um bom trabalho de proteção e Defesa Civil só é possível com a efetiva participação do cidadão. Contamos hoje com 136 Núcleos de Defesa Civil, totalizando mais de 2500 voluntários treinados. O curso será ministrado para mais de 150 pessoas e possibilitará aos participantes terem condições de executar determinados procedimentos em casos de emergência, evitando agravamentos de ferimentos ou casos de mal súbito e possibilitando salvar vidas, principalmente dos alunos no ambiente escolar", afirma o secretário.

A ideia de oferecer o curso surgiu após o acidente que ocorreu em Petrópolis, em maio deste ano, com uma bebê em uma creche.

“Começamos a mobilizar as unidades de educação, saúde e os moradores para realizar um curso que dê noções de como agir em uma situação emergencial até conseguir a ajuda necessária", explica o administrador regional da Ilha da Conceição, José Coyes.

A administradora Livia Viana, mãe de um casal de gêmeos de 3 anos de idade, é uma das inscritas no curso.

“Achei a proposta muito interessante e resolvi me inscrever, porque sou mãe de duas crianças pequenas. Gostei muito do curso! Aprendi muita coisa que não sabia e já me sinto mais preparada para alguns tipos de emergências. Não sabia o que fazer, por exemplo, em caso de engasgos, qual o tipo de manobra fazer com eles etc., enfim... aprendi o básico de primeiros socorros para o caso de passar por alguma situação com meus filhos que exija mais de mim do que eu sabia”, explica Livia.