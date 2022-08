A ação conta com o apoio dos moradores do bairro, que estão ajudando a plantar as mudas. - Divulgação

A ação conta com o apoio dos moradores do bairro, que estão ajudando a plantar as mudas.Divulgação

Publicado 04/08/2022 08:32

A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) realiza nesta semana o plantio de mais de 130 árvores pau-brasil na Avenida Litorânea, na Boa Viagem, no trecho do Gragoatá até a subida do Museu de Arte Contemporânea (MAC).

"O plantio será feito em uma calçada sem nenhuma árvore e que será transformada em uma referência de arborização na cidade. A ação conta com o apoio dos moradores do bairro, que estão ajudando a plantar as mudas", destaca a secretária Dayse Monassa.

Nas últimas semanas, a Seconser realizou outros plantios expressivos na cidade. Um dos locais foi o Horto do Fonseca, que recebeu 13 mudas das espécies pau brasil, tamboril, aldrago, pau-ferro e ipê-roxo, que se juntaram a outras 949 árvores existentes no parque, de acordo com o último censo florístico.

Outro ponto foi a Estrada Francisco da Cruz Nunes, na altura do Cantagalo, que também ganhou 24 mudas de várias espécies como carrapeta, jenipapo, pau ferro, aldrago, angico-vermelho, ipê-amarelo, embiruçu e mirindiba.

"Itacoatiara foi outro local da cidade que ficou mais colorido com os plantios de nove mudas nas ruas dos Gerânios e Matias Sadri de ipês branco, rosa e roxo. Mais recentemente, foram plantadas mudas na Rua Profª Zuleica Brasil Silva, no bairro do Fonseca. As plantas são de aldrago, ipê-roxo, ipê-branco e pau-brasil", afirmou a Prefeitura de Niterói no texto.