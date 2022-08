O programa foi criado pela Prefeitura de Niterói em setembro de 2021. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 03/08/2022 13:18

Tem início neste mês e vai até setembro a segunda edição do Programa Niterói Cidadã. O programa foi criado pela Prefeitura de Niterói em setembro de 2021 com o objetivo de fortalecer as entidades do Terceiro Setor com foco no aprimoramento da gestão para que as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) possam se formalizar, se desenvolver, alcançar objetivos, captar recursos de forma independente e participar de editais.

Nesta nova etapa, o Niterói Cidadão vai oferecer mais 50 vagas no curso de capacitação para organizações do Terceiro Setor. As inscrições vão até o dia 10 deste mês e podem ser feitas online no Portal de Serviços da Prefeitura: servicos.niteroi.rj.gov.br.

A aula inaugural da segunda edição do Programa Niterói Cidadã vai acontecer no dia 23 deste mês (terça-feira), na Sala Nelson Pereira dos Santos, com as presenças previstas do prefeito de Niterói, Axel Grael, e da primeira-dama da cidade, Christa Vogel Grael.

O prefeito destacou que o Niterói Cidadã tem o objetivo de capacitar as organizações para que, cada vez mais, elas consigam tornar projetos viáveis.

“A questão fundamental do programa é fortalecer o Terceiro Setor para que as organizações tenham uma gestão profissional e independente. Essa iniciativa tem uma relevância muito grande. Alcançamos excelentes resultados na primeira edição do Niterói Cidadã e temos certeza que vamos repetir esse bom desempenho na segunda edição. Com esse programa, vamos incentivar mais organizações a se aprimorarem”, afirmou Axel Grael.

Na nova edição, a novidade é a inclusão de dois novos módulos: LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). A alteração foi feita após pesquisa com as organizações que participaram da primeira edição do programa. A programação vai até o dia 20 de setembro e os outros módulos são os seguintes: Histórico das Organizações da Sociedade Civil; Governança de OSCs; Gestão de Projetos; Captação de Recursos; Prestação de Contas; e Comunicação e Redes Sociais.

A segunda edição do Niterói Cidadã terá ainda, de 05 a 09 de setembro, uma oficina na qual as organizações vão ter, na prática, a experiência de estruturar um projeto. Também haverá, em 19 e 20 de setembro, uma oficina de comunicação, onde as entidades vão aprender a apresentar um modelo de negócios de modo efetivo e visual.

A primeira-dama de Niterói, Christa Vogel Grael, ressaltou que o Programa Niterói Cidadã é fundamental para que as organizações do Terceiro Setor se consolidem e consigam gerar mais empregos.

“Fico muito emocionada com esse programa. Trabalho há muito tempo com o Terceiro Setor e sei o quanto é difícil levar adiante os processos e os projetos. A burocracia pode ser grande, muitas organizações não sabem nem como retirar certidões que são importantes para obter verbas. Os cursos e o apoio que a Prefeitura irá oferecer serão de extrema importância para que as organizações se fortaleçam”, pontuou Christa Vogel Grael.

Para fazer a inscrição na segunda edição do Niterói Cidadã, a organização do Terceiro Setor deve seguir um passo a passo:

1 – Acessar o Portal de Serviços através do link: servicos.niteroi.rj.gov.br.

2 – Fazer login com a conta GOV.BR (como no ConectSUS).

3 – Clicar em “Buscar” no Catálogo de Serviços.

4 – Procurar por Niterói Cidadã.

5 – Preencher todos os campos do Formulário.

6 – Enviar o Formulário.

Após o envio das informações, o representante da entidade receberá um e-mail de confirmação da inscrição e a situação do cadastro.

