Na orla de Gragoatá, na Zona Sul de Niterói, os funcionários da Clin recolhem resíduos jogados irregularmente no local. Divulgação

Publicado 04/08/2022 11:17

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) realizou na tarde da quarta-feira (03) um mutirão de limpeza nas pedras das praias do Gragoatá e Boa Viagem, na Zona Sul de Niterói, com o intuito de recolher os resíduos jogados irregularmente no local, por frequentadores que utilizam a orla para o lazer. Apesar de o local ser de difícil acesso, a limpeza é realizada com frequência, diz a empresa em nota.

A ação contou com seis funcionários e recolheu 25 sacos de 120 litros de resíduos. Os materiais mais encontrados no local foram garrafas pet, copos de plástico e embalagens em geral, além de folhas que costumam cair mais nesta época do ano.

Nesta época do ano, as equipes de garis não estão apenas recolhendo o lixo na cidade. Uma das características das estações de outono e inverno é o aumento no volume de folhas de árvores que caem nas calçadas e ruas de Niterói, dificultando a passagem de pedestres e até mesmo o trânsito de veículos. Durante este período do ano, os garis chegam a retirar por dia o equivalente a 1.500 sacos de folhas na cidade.

A Clin informa que, o sistema de recolhimento seletivo porta a porta é realizado de segundas-feiras a sábado, entre 7h e 17h, em toda a cidade de forma setorizada e de acordo com os bairros e a demanda de geração de resíduos. O serviço é disponibilizado mediante cadastramento do munícipe junto ao órgão público. Bairros como São Francisco, Charitas, Itacoatiara e, a partir da semana que vem, Camboinhas, não precisam de cadastro.