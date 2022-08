Faculdade consegue o único curso de bacharelado em Terapia Ocupacional em funcionamento, em Niterói. - Divulgação

Publicado 05/08/2022 08:33

O Instituto Superior da Afac (Isafac), faculdade da Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, em Niterói, já iniciou o planejamento para realizar seu primeiro vestibular em Terapia Ocupacional, o que deverá acontecer em janeiro de 2023. Nesta quinta-feira (04/08), o Ministério da Educação (MEC) publicou a portaria autorizando a realização do curso.



Segundo as informações, o credenciamento do Isafac já havia ocorrido em julho com conceito quatro, dentro da escala de zero a cinco estabelecida pelo Ministério para o seu funcionamento. "A pasta acatou o parecer da Câmara de Educação Superior, dado em fevereiro deste ano, após avaliação positiva do próprio instituto, em 2019, e do curso propriamente dito, em outubro de 2021", informou o instituto no texto.



De acordo com a Isafac, a pandemia acabou atrasando o processo, que agora está finalizado. Ele será o único curso de bacharelado em Terapia Ocupacional em funcionamento, em Niterói. "A ideia, porém, é que o Isafac, que é um dos projetos de comemoração dos 90 anos da associação, completados em maio de 2021, ofereça ainda pós-graduação e ensinamentos de extensão nas áreas de saúde, educação especial e afins", concluiu o Instituto em nota.