A artista Wil Catarina vai estar com a exposição "O que o olhar evoca" no MAC. - Divulgação

Publicado 04/08/2022 11:55

O MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Niterói vai abrir, no próximo sábado (6/8), às 15h, duas novas exposições, no Mezanino: “Ruínas e lembranças: histórias da cidade de Niterói”, de Giuliana Pacini, com curadoria de Guilherme Puf; e “O que o olhar evoca”, de Wil Catarina, com curadoria de Ana Schieck.



Sobre as exposições:



“Ruínas e lembranças: histórias da cidade de Niterói”



Mostra fotográfica, em que a artista repara ruínas. E não as repara por consertá-las, torná-las inteiras de novo, mas, sim, porque ela tem esse poder: o de unir os dois distintos significados da palavra ‘reparar’. De olhar e de recuperar. Como uma tela rasgada, que precisava de restauração, ela costura. Não com linhas, mas com seu olhar e sua câmera.



O público vai ver 35 fotos que mostram uma outra face da cidade, muito diferente da evocada pela modernidade e pela concretude do MAC. Uma face que pode contar histórias que estavam quase apagadas pelo tempo.





“A cidade é vista como viva, como corpo e suas cicatrizes são substituídas pelas feridas do espaço, o abandono, a saudade, o luto. A memória. O que está por dentro. As ruínas que aqui aparecem, evidenciam a inevitável ação do tempo. A impermanência. A natureza pegando de volta o que foi tomado. A imagem que punge e mortifica. Que machuca, mas também cura”, explica Giuliana.



Giuliana Pacini mostra o que nem o tempo e nem o homem podem destruir: essência. O projeto conta com o incentivo da prefeitura de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas (SMC), por meio do Programa Municipal de Retomada Econômica do Setor Cultural.



“O que o olhar evoca”



Projeto luminotécnico assinado por Widimar Ligeiro, a exposição consiste em um conjunto de obras inspiradas em oito fragmentos de madeira encontrados na natureza, transformados e nomeados esculturas, tornando-se provocações com base no olhar da artista e dos espectadores.



Os fragmentos são traduzidos pela artista em 22 desenhos intitulados ‘Expressões Gráficas’, realizadas sobre papel craft em dois tamanhos diferentes. O público vai poder ver também duas pinturas em acrílica sobre canvas em grandes dimensões. Para acompanhar a tridimensionalidade dos fragmentos naturais, Wil Catarina criou um conjunto de troncos em papietagem, visando articular o espaço, por meio de mais uma interpretação de seu olhar.



A sustentabilidade é fator importante nesse projeto, sendo observada tanto na utilização de madeira disponível na natureza quanto na construção dos grandes troncos, onde a estruturação se dá apenas na fusão de cola e papel reciclado, como jornais, revistas, encartes e impressos publicitários, notas fiscais e outros materiais normalmente descartados.



“Há uma percepção distinta do modo comum de captar o mundo. Em parte, isso vem das experiências já vividas pelo indivíduo, regendo sua forma de visualizar seu entorno. Assim, a maneira como ele percebe o estímulo, advém de algo que possivelmente ele já encontrou anteriormente e esteve armazenado em si”, comenta Wil.



O período de visitação vai do dia sete de agosto a 25 de setembro, com horário de visitação de terça a domingo, das 10h às 18h. O ingresso custa R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada) - Tem direito à meia-entrada idosos a partir de 60 anos, jovens de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos inscritos no CadÚnico, estudantes de escolas particulares, universitários e professores. É exigida a comprovação do direito ao benefício na bilheteria do museu.



Entrada gratuita para estudantes da rede pública (ensino médio), crianças de até 7 anos, portadores de necessidades especiais, moradores ou nascidos em Niterói (com apresentação do comprovante de residência) e visitantes de bicicleta. Na quarta-feira, a entrada é gratuita para todos.



A venda acontece pelo site da Sympla ou na bilheteria do Museu. A entrada ao Museu deve ser feita até as 17h30. Informações: (21) 2722-1543.