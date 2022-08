Publicado 05/08/2022 09:11

A Prefeitura Municipal de Niterói vai promover, através da Secretaria Municipal do Idoso, uma palestra de conscientização com o tema “Crimes contra o idoso: garantias e como proceder”, nesta sexta-feira (05). A atividade acontece no auditório da Secretaria, no Centro, às 10h. O objetivo é dar orientação aos idosos.

O secretário do idoso, José Antônio Fernandez, o Zaf, comenta sobre a importância da informação.

“A informação é essencial para que o idoso consiga reconhecer quando algum crime está sendo cometido contra ele. Vamos abordar também a legislação, em cima da Lei 10.741/03, que prevê os direitos dos idosos garantidos na Constituição”, explica o secretário.