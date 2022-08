A quarta edição do evento no Theatro Municipal teve a participação do prefeito de Niterói, Axel Grael. - Divulgação

Publicado 08/08/2022 08:32 | Atualizado 08/08/2022 08:42

O secretário do Clima de Niterói, Luciano Paez, participa, nesta terça-feira (9/8), da IV Conferência Brasileira de Mudança do Clima. O congresso acontece em Recife e terá a participação de organizações não governamentais, movimentos sociais, populações tradicionais e originárias, governos locais e comunidade científica.

Além da mesa de abertura, Paez participa do painel “Fortalecimento dos governos subnacionais e atores não governamentais na implementação da política climática brasileira e no Balanço Global do Acordo de Paris”, que vai discutir oportunidades e desafios para aumentar o engajamento dos diversos atores da sociedade civil brasileira na implementação e fortalecimento da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), do Brasil.

“Niterói estruturou uma gestão que tem por meta reduzir os efeitos dos eventos extremos na cidade. A nossa secretaria vai mostrar em Recife os processos de articulação com as universidades e instituições internacionais e também todas as ações que estamos desenvolvendo com as populações mais vulneráveis do município", detalhou Paez.