A expectativa é de que o número de participantes chegue perto dos 3 mil atletas. Divulgação

Publicado 08/08/2022 08:51

Maratonistas de Niterói se preparam para receber mais um grande evento esportivo que vai usar o Caminho Niemeyer, no Centro, como ponto de partida e de chegada: a 4ª Meia Maratona de Niterói. A competição, vai acontecer no próximo dia 11 de setembro e está com inscrições abertas. O cadastro pode ser feito pelo site www.meiamaratonadeniteroi.com.br, a expectativa é de que o número de participantes chegue perto dos 3 mil atletas. Nas provas para o público adulto, os percursos serão de 21Km, 12Km e 5Km. Também haverá a maratona kids.

“A Meia Maratona já entrou para o calendário oficial da cidade. Mais uma vez teremos um evento de grande porte, que atrairá pessoas de outros municípios e ajuda a consolidar, cada vez mais, Niterói como cidade do esporte. É uma vocação de nosso município e vamos continuar apoiando os eventos esportivos na cidade”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.

A prova principal acontece em 11 de setembro, mas, no total, serão três dias de evento. A entrega dos kits – camisa, cinto porta número e chip – acontecerá nos dias 9 e 10 de setembro, no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói. Nesses dois dias funcionarão, no mesmo local, uma feira esportiva com a venda de equipamentos, roupas e acessórios, além do espaço gourmet com food trucks.

“O Caminho Niemeyer é um lugar muito especial da cidade e vem se consolidando, cada vez mais, com eventos, sejam eles esportivos ou de entretenimento. Estamos sempre apoiando e abrindo espaço para artistas dos mais variados e desportistas em segmentos diferenciados. Além da arquitetura de Niemeyer, também estamos às margens de um belo cartão postal que é a Baía de Guanabara. Um local perfeito para eventos de diversos portes, e a Meia Maratona já está incorporada ao nosso calendário”, disse Barbara Siqueira, presidente do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer.

No sábado (10/9), a partir das 10h, acontece a Meia-Maratona Kids, para crianças e adolescentes entre 2 e 16 anos.

“Nosso objetivo central é o de incentivar a prática esportiva ao ar-livre e orientar os responsáveis sobre os benefícios que as atividades físicas imprimem na saúde como um todo, além de fortalecer a autoestima, a concentração, socialização e o controle do peso”, explica a triatleta Karen Casalini, uma das organizadoras do evento.

No domingo, 11 de setembro, acontecerá a prova principal, a 4ª Meia-Maratona adulto, com largada na Praça do Povo (Caminho Niemeyer), com percurso pela orla niteroiense, passando pelos bairros do Gragoatá, Boa Viagem, Ingá, Icaraí, Estrada Fróes e São Francisco, com retorno em Charitas para o mesmo percurso de volta, em sentido contrário, até o Caminho Niemeyer.

A Meia Maratona conta com apoio da Prefeitura de Niterói, por intermédio da Secretaria de Esporte e Lazer e Caminho Niemeyer, e patrocínio da Soter Engenharia.