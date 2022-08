A Semana da Juventude de Niterói 2022 vai até domingo (14). - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

A Semana da Juventude de Niterói 2022 vai até domingo (14).Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 09/08/2022 09:14

Rodas de conversa, aulas e vários shows fazem parte da Semana da Juventude de Niterói 2022, que começou na segunda (8) e vai até domingo (14). A abertura do evento, organizado pela Prefeitura de Niterói por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude e em parceria com a Coordenadoria Geral de Eventos, aconteceu no auditório do Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói.



Além da mesa redonda “Juventudes contra violências: histórias, violências e cultura da paz”, o primeiro dia de programação contou com apresentação de hip hop dos alunos do Espaço Nova Geração, no Fonseca. O coordenador da Juventude, Eduardo Oliveira, afirma que a semana deste ano será a maior que Niterói já teve.



“Um evento como esse é muito importante no sentido de mostrar à população quais são as políticas públicas desenvolvidas na cidade para este grupo. Quase 30% da população de Niterói tem entre 15 e 29 anos, uma fatia significativa. Os investimentos deste ano em atividades destinadas à juventude da cidade somam R$ 4 milhões”, destacou.



Henrique Antunes, que representou o secretário-executivo da Prefeitura de Niterói, Bira Marques, ressaltou que um país que não pensa na sua juventude não pode progredir. Por isso é necessário criar políticas comprometidas para esta fatia da sociedade.





“A gente sabe quando um governo está comprometido com os temas quando olha para o orçamento destinado às causas. Todos os nossos projetos, os nossos programas priorizam e colocam os jovens no orçamento”, afirmou.





A Semana Nacional da Juventude é uma comemoração ao Dia Nacional do Estudante (11/08) e ao Dia Nacional da Juventude (12/08). Serão sete dias de atividades, com debates sobre propostas de paz e combate à violência – que atinge principalmente a juventude negra do estado - e as iniciativas de Niterói com o Pacto Niterói contra a Violência para mitigar danos e oferecer oportunidades à juventude. Ao longo da semana, serão oferecidas outras atividades com foco na promoção de emprego, empreendedorismo, esporte e artes. O evento termina com três dias destinados exclusivamente ao Festival da Juventude, com shows de artistas como Duda Beat, Rael, Rashid e Vou Zuar.



“A previsão é que, até o final de 2024, tenhamos investido R$ 20 milhões em projetos que incentivem os jovens nos campos culturais, esportivos e relacionados ao primeiro emprego, graças à iniciativa do Orçamento Participativo da Juventude, iniciado na gestão anterior desta Coordenadoria”, detalhou Oliveira.



Confira a programação:



Segunda (08/08)



14h - Roda de Conversa "Juventudes Contra a Violência: Histórias, Vivências e a Cultura da paz" (parceria com o Pacto Niterói contra a Violência), no auditório do Caminho Niemeyer;



Terça (09/08)



14h - Aulão do Aprova Jovem com o tema “Saúde Sexual para a Juventude”, projeto de pré-vestibular, no auditório do Caminho Niemeyer;



Quarta (10/08)



14h – Projeto de escolinha de futebol "Canhotinha de Ouro: Seleção de Craques", no Campo de Futebol do Campus Gragoatá da UFF;



Quinta (11/08)



14h - Prepara Jovem, aulão de empreendedorismo, com dicas de preparação de currículos, como se portar em entrevistas e sobre o mercado de trabalho em Niterói e no Brasil, no Auditório do Caminho Niemeyer;



Programação dos shows - Festival da Juventude



12/08 (sexta)



18h - Ella Z convida MAY



19h40 - Sávio convida Mariana Wolker



21h40 - Fran



23h50 - Duda Beat



Haverá o DJ Wlad nos intervalos.



13/08 (Sábado)



17h00 - Dragões Da UFF



19h00 - Rashid



21h30 - Rael



22h50 - DJ Matheus Alves;



DJ Nicole Nandes nos intervalos.



14/08 (Domingo)



15h - João Bragança;



16h - Educasamba;



17h - Mullatto;



19h - Vou Zuar;



21h - Suel;



22h30 - DJ Buarque.