Qualquer morador de Niterói pode participar, não é necessária inscrição prévia. - Divulgação

Qualquer morador de Niterói pode participar, não é necessária inscrição prévia.Divulgação

Publicado 10/08/2022 09:55

Criado no ano passado, o Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador, oitava unidade de conservação municipal e a primeira de proteção integral totalmente inserida na Região Norte do município, ganhará em breve seu plano de manejo. Para a elaboração do documento, a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (Smarhs) irá realizar nesta quinta-feira (11) a segunda oficina participativa.

O evento tem como objetivo apresentar aos participantes as sugestões recebidas na primeira oficina que foram incorporadas no plano de manejo e coletar contribuições sobre os planos setoriais do novo parque.

O encontro será às 14h, na Escola Municipal João Brazil (Estrada Bento Pestana, s/n, Baldeador). Qualquer morador de Niterói pode participar, não é necessária inscrição prévia.

Com 70 hectares, o Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador abrange o Morro do Castro, área limítrofe ao município de São Gonçalo. Ele integrava o mosaico do Sistema Municipal de Áreas de Proteção Ambiental (SIMAPA), unidade de conservação de uso sustentável com extensão de 598 hectares e que engloba zonas de recuperação ambiental e de restrição à ocupação urbana, além de áreas de especial interesse ambiental e de preservação permanente na Zona Norte da cidade.

“Ouvir os moradores que residem próximo ao parque é fundamental para a elaboração do plano de manejo porque eles vivem na área, conhecem melhor do que ninguém as demandas locais. Eles vão apontar questões importantes. Por isso, as oficinas participativas são muito ricas e ajudam o poder público a fazer a gestão das unidades de conservação alinhadas com a realidade local”, explica o secretário de Meio Ambiente, Rafael Robertson.