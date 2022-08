Palestras motivacionais, debates em mesa redonda e a exemplificação de práticas de saúde foram apresentadas ao público durante a Convenção. - Divulgação

Publicado 10/08/2022 11:34

Com o tema: “Amor, propósito e unidade", uma Clínica interdisciplinar para atendimento a pacientes com transtornos do neurodesenvolvimento, localizada na Avenida Sete de Setembro, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, realizou, durante mais de dez horas de encontro, sua Convenção 2022, que reuniu um público de 190 pessoas reunidas em prol da doação.

Profissionais das mais diversas áreas dedicados a promover a inclusão de crianças e adolescentes com transtornos do neurodesenvolvimento participaram do evento que aconteceu no H Hotel, no Ingá, na Zona Sul de Niterói. "Palestras motivacionais e debates em mesa redonda e exemplificação de práticas de saúde apresentadas ao público deram o tom profissional ao evento", afirmou os organizadores no texto.

Em meio às dinâmicas, um coffee break e um almoço especial promoveram o bate-papo descontraído entre os participantes. Segundo a fundadora, e diretora técnica geral da Clínica Espaço Cel, Virgínia Vasquez, o encontro foi o exemplo maior de um propósito idealizado há 15 anos.

“É um privilégio promover e participar de uma convecção como esta. Saber que estamos no caminho certo, crescendo através do amor, do altruísmo e da doação faz com que sejamos capazes de sonhar ainda mais alto. Agradeço de coração a todos os participantes e colaboradores da clínica. Todos, de mãos dadas, fazem com que o Espaço Cel seja a referência em nosso segmento”, disse Vasquez.



Tratamento aos transtornos do neurodesenvolvimento



Uma proposta interdisciplinar de tratamento com objetivo focado em fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes com transtornos do neurodesenvolvimento é tudo que um pai ou responsável quer encontrar. E ao pensar assim, a Clínica Espaço Cel, há 15 anos no mercado, diz oferecer.

"Na liderança do atendimento a pacientes atípicos e acolhimento de suas famílias. Considerada referência no segmento, a empresa é localizada no bairro de Icaraí, em Niterói, e conta com um quadro de profissionais de alta capacidade, segmentados nas mais diversas áreas da saúde com o objetivo de realizar a inclusão de seus pequenos pacientes. Além disso, nossos colaboradores são voltados ao tratamento dos transtornos de aprendizagem, abrangendo alterações de linguagem, fala, leitura e escrita, e processamento auditivo", afirmou o estabelecimento na nota.



De acordo com as informações, o local atua também, nos casos de alterações motoras e psicomotoras, sensoriais, cognitivas e alterações comportamentais e emocionais. "A clínica possui, atualmente, núcleos diferenciados de atendimento, como o Núcleo de Autismo e seus projetos: ABA, desenvolvido através da análise do comportamento, e o projeto Denver de intervenção precoce ESDM. A empresa se destaca através de um trabalho voltado, ainda, aos Núcleos de Neuroaprendizagem, com terapias específicas e individualizadas, e Núcleo de Desenvolvimento Neuropsicomotor", disse a diretora técnica geral Virgínia Vasquez.



Ela ressaltou ainda que a clínica segue em plena expansão para manter os frequentes investimentos na aquisição de equipamentos modernos e dos melhores fornecedores do mercado. "Seguimos na constante capacitação de profissionais interdisciplinares e na montagem assertiva de todos os nossos espaços. Possuímos salas especialmente projetadas por empresas certificadas e credenciadas. No Espaço Cel, tudo é carinhosamente pensado para o perfeito desenvolvimento e bem-estar das crianças. Entre em contato, agende sua visita e conheça de perto o que existe de mais avançado em nosso segmento", realçou a diretora.

A Clínica Espaço Cel fica localizada na Avenida Sete de Setembro, 317, Icaraí, Niterói. Maiores informações nos telefones: (21) 2721-5093, (21) 2619-7276 e (21) 98897-6293.