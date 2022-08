Toda a cidade de Niterói é atendida pelo programa de coleta seletiva da Clin. - Divulgação PMN - Foto: Lucas Benevides

Toda a cidade de Niterói é atendida pelo programa de coleta seletiva da Clin.Divulgação PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 11/08/2022 10:46 | Atualizado 11/08/2022 10:49

A campanha “Recicla Niterói”, da Companhia de Limpeza Urbana (Clin) de Niterói, que tem como objetivo orientar a população sobre a importância e funcionamento da coleta seletiva, e também sobre o descarte correto de resíduos, respeito ao horário da coleta domiciliar, lixo excedente e reciclagem do óleo de cozinha, chega a Camboinhas em agosto.

No próximo fim de semana, sábado (13) e domingo (14), das 9 às 13 horas, as tendas da empresa estarão montadas, uma ao lado da Associação de Moradores de Proteção Urbana e Ecológica de Camboinhas (Soprecam) e outra ao lado do quiosque Barrakech, no calçadão. Quem levar o seu resíduo reciclável ou óleo de cozinha usado até um dos pontos, ganhará uma muda de planta produzida no viveiro da Clin.

Toda a cidade de Niterói é atendida pelo programa de coleta seletiva da Clin, que consiste em recolher os resíduos sólidos recicláveis (papel, plástico, vidro e metal), dando uma destinação final adequada, sem causar danos ambientais.

O sistema de recolhimento seletivo porta a porta é realizado em toda a cidade de forma setorizada, de acordo com os bairros e demanda de residências cadastradas. O cadastro pode ser feito por telefone ou internet. Depois de feito o cadastro na empresa, através do 0800-367-9100 ou pelo site http://www.clin.rj.gov.br/?a=ouvidoria, o munícipe recebe todas as instruções sobre o processo de separação seletiva dos resíduos, além de material informativo. Os moradores dos bairros São Francisco, Charitas, Itacoatiara e, a partir de agora, Camboinhas, não precisam se cadastrar, pois a rota já passa em todas as residências em dias preestabelecidos.

Para melhor atender a população, a Clin expandiu o sistema de recolhimento porta a porta e introduziu os postos de entrega voluntária, distribuídos em vários bairros da cidade, em pontos estratégicos, permitindo que aqueles não cadastrados também participem do projeto.

"Vale ressaltar que todo resíduo coletado seletivamente em Niterói é doado para cooperativas de catadores, dando assim a oportunidade de os cidadãos auxiliarem na preservação ambiental e na inserção social", afirmou a Prefeitura na nota.