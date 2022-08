José Haddad é palestrante no Congresso Internacional sobre Ciência, Consciência e Espiritualidade no Rio. - Divulgação

Publicado 11/08/2022 10:29 | Atualizado 11/08/2022 10:29

José Haddad, destacado coacch, mentor, master Practitioner em Programação Neurolinguística (PNL) e Naturoterapeuta, vai atravessar a ponte para chegar no Hotel Othon Palace, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde vai fazer no domingo (14), das 15h15min., às 16h, uma palestra sobre “Autorrealização e Plenitude: Os Riscos e os Limites da Co-Criação Sem o Sagrado”, na terceira edição do Congresso Internacional sobre Ciência, Consciência e Espiritualidade. O evento tem início nesta sexta-feira (12) e também acontece no sábado (13).

O Congresso reúne especialistas do Brasil e de outros países para debater a convergência entre a Ciência, a Consciência e a Espiritualidade. "Este ano, os participantes poderão escolher entre estar presencialmente no evento, no Othon Palace Hotel, em Copacabana, Rio de Janeiro, ou participar de forma on-line por meio de uma plataforma exclusiva com transmissões ao vivo. O formato híbrido é uma demanda do público, pois possibilita que os interessados participem de suas próprias cidades, sem necessidade de locomoção para o Rio de Janeiro. E o melhor: com acesso a todo o conteúdo programático, incluindo as palestras, workshops, atendimentos. Apenas a Feira do Bem Viver será exclusiva aos que optarem pelo formato presencial", afirmou os organizadores no texto.

A Programação é a seguinte:

Sábado dia 13 - Tema do dia: Doenças e Saúde: Como harmonizar o corpo, a mente e a alma.

08:00 – 08:10 – Abertura: Tânia Viégas.

08:10 – 09:00 – Roberta Moreira Lima. (Palestrante Presencial) – Instrutora Certificada HaertMath

O Poder da Inteligência do Coração.

09:00 – 10:15 – Rudiger Dahlke. Palestrante On-line) – Médico e Escritor. Autor do best-seller “A Doença como Caminho”.

O Poder Individual de Curar-se: Caminhos e Desafios.

10:15 – 10:45 – Intervalo.

10:45 – 12:00 – Dra. Míria de Amorim.

(Palestrante Presencial) – Médica Homeopata. Presidente do Instituto BioFAO

BioFAO – A Medicina das Geometrias da Alma.

12:00 – 14:00 – Almoço.

14:00 – 15:30 – Rachel Epstein.

(Palestrante On-line) – Diretora do American Institute for Mental Imagery (AIMI)

Imagens que curam: Visualizações para a saúde física e mental.

16:45 – 17:15 – Intervalo

17:15 – 18:30 – Dr. Pablo Vinícius.

(Palestrante Presencial) – Médico Psiquiatra

Efeito Tarja Preta: Como viver na era da ansiedade.

18:30 – 19:30 – Angela Fuzaro - Vivência de Encerramento do dia

(Palestrante Presencial) – Terapeuta Vibracional e Artista Plástica

O Despertar da Força de se curar.



Domingo dia 14:

Tema: Espiritualidade, materialidade e a consciência do equilíbrio.

08:00 – 08:10 – Tânia Viégas.

08:10 – 08:50 – Giti Bond.

(Palestrante Presencial) – Professora Espiritual

Desapego, Abundância e liberdade através da não dualidade.

08:50 – 10:10 – Nereida Fontes Vilela.

(Palestrante On-line) – Fisioterapeuta. Fundadora do Núcleo de Terapia Corporal.

Para que adoecemos? O Estudo da Leitura Corporal

10:50 – 11-20 – Intervalo.

11:20 – 12:30 – Letícia Carneiro.

(Palestrante Presencial) – Tanatologista a Aconselhadora do Luto

Ser espaço: O luto humanizado com um caminho de cura.

15:15 – 16:00 – Jose Haddad.

(Palestrante Presencial) – Coach, Mentor, Master Practitioner em PNL, Naturoterapeuta) Autorrealização e plenitude: Os riscos e os limites da co-criação sem o sagrado.

17 – 17:30 – Intervalo.

17:30 – 19:00 – Dr. Carlos Veiga Jr.

(Palestrante Presencial) – Médico Cirurgião Ortopédico. Criador do Método Coerência BioEmocional

Introdução a um curso em milagres: Liberar-se do medo.

Mediadora: Mariana Veiga.

(Palestrante Presencial) – Fisioterapeuta e Coach em PNL.