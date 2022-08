A cantora Roberta Sá apresenta o show "Sambas e Bossas". - Divulgação

Publicado 12/08/2022 08:25

A cantora Roberta Sá vai apresentar, na sexta-feira, (19/8), às 19h30min, o show “Sambas e Bossas”. O trabalho celebra sua relação com o samba e a bossa nova. O show foi concebido em 2021 e agora traz novidades, além das canções mais conhecidas do público.‘Falsa Baiana’ (Geraldo Pereira), ‘Essa Moça Tá Diferente’ (Chico Buarque), ‘Chega de Saudade’ (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) e ‘O Sol Nascerá’ (Cartola e Elton Medeiros) são alguns dos sucessos do repertório. Dentre as músicas novas do espetáculo estão ‘A Bossa Nova é Foda’, em que Caetano Veloso celebra João Gilberto, representado no show pela música ‘Bruxo de Juazeiro’; ‘Me Erra’, de Adriana Calcanhotto, gravada por Roberta no álbum ‘Delírio’; e a música autoral ‘Esse Amor Chegou’, parceria de Roberta com João Cavalcanti em que aborda uma relação amorosa surgida na pandemia.“Nesse show fazemos uma homenagem a esses dois gêneros musicais que colocaram o Brasil no mapa da música mundial, abrindo tantos caminhos para artistas das gerações seguintes”, conta Roberta, que se apresentará acompanhada por Samara Líbano, instrumentista que participou de importantes projetos e gravações de samba e choro nos últimos anos e se tornou uma referência no violão 7 cordas.A classificação indicativa do show é livre e os ingressos podem ser comprados pelo site Sympla.https://bileto.sympla.com.br/event/75055/d/149183/s/980460A classificação etária é livre e o valor do ingresso custa R$ 80,00 inteira e R$ 40,00, meia. A venda também pode ser pelo Sympla no endereço: https://bileto.sympla.com.br/event/75055/d/149183/s/980460