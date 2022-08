As oficinas debateram a importância da linguagem simples. - Divulgação

As oficinas debateram a importância da linguagem simples.Divulgação

Publicado 15/08/2022 08:06

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), apresentou duas oficinas presenciais na Semana de Inovação 2022 deste ano, que aconteceu esta semana. As oficinas debateram a importância da linguagem simples e da utilização de técnicas para estimular a criatividade no trabalho.

A equipe do Laboratório de Inovação de Niterói (LabNit), vinculado à Escola de Governo e Gestão (EGG) comandou a oficina “E quando a criatividade acabar?”, em Brasília. Ferramentas como Espinha de Peixe, Brainstorming e Mindmap foram utilizadas no processo, combinadas para um autoconhecimento sobre produtividade, evidenciando que criatividade é uma competência e pode ser desenvolvida.

"A oficina foi importante para estruturar as principais causas da falta de produtividade, compartilhar as metodologias e analisar que esta é uma questão que envolve os servidores e atrapalha efetivamente o dia a dia da política pública. Entender coletivamente as melhores práticas para os momentos de inflexão é um avanço para agilizar qualquer processo", explicou a coordenadora do LabNit, Marina Ramos.

A Subsecretaria de Modernização da Gestão apresentou a oficina “Linguagem Simples: complicando para descomplicar”, no Museu de Arte do Rio (MAR). A equipe propôs o debate sobre o porquê de se complicar o linguajar de um serviço que pode ser compreendido de maneira simples, para ampliar o acesso de cidadãs e cidadãos aos serviços públicos.

“Além de inspiradora, a oficina representou um momento valioso de relembrar a importância da Linguagem Simples. Buscamos gerar curiosidade e cativar possíveis multiplicadores da Linguagem Simples onde quer que estejam inseridos. Foi um momento de aprendizado coletivo que rendeu grandes inspirações”, destacou o especialista em Desenho de Serviços da Seplag, Guilherme Queiroz Alves, criador da oficina.

A Semana de Inovação 2022 teve o objetivo de promover debates e trocas de experiências sobre iniciativas de uso de tecnologias, metodologias e processos para melhorar o serviço público. Com o tema “É tempo de criar”, o evento aconteceu em Brasília, Rio de Janeiro e Recife. O evento foi organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap); Tribunal de Contas da União (TCU); Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e o Ministério da Economia.

A Seplag também apresentou, na Semana de Inovação, quatro vídeos relativos a experiências de Niterói para tornar a administração pública mais eficiente.

Fazenda – A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) teve seis vídeos selecionados para participar da Semana de Inovação 2022. No eixo “Novas tecnologias a serviço da Transformação Digital”, foram exibidos os vídeos “Secretaria Municipal de Fazenda orientada para resultados”; “O futuro se constrói agora: a experiência do Fundo de Equalização da Receita de Niterói”; e “Arrecadação eficiente: a inovação de Niterói na cobrança do ITBI.

No eixo “Inovação na Prática: gestão e métodos com impacto na vida das pessoas”, os vídeos da SMF selecionados foram “Atendimento ao cidadão como prioridade de inovação: experiência de Niterói”; e “Secretaria de Fazenda de Niterói em prol da Equidade Racial”. Já no eixo “Políticas públicas inovadoras e entrega de valor público”, o vídeo exibido foi “Educa Fisco; facilitando a vida do cidadão na Secretaria de Fazenda de Niterói”. Todos os vídeos foram disponibilizados no canal da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) no Youtube: youtube.com/user/CanalENAP.