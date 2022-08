A Ecoponte incluiu na programação do mega painel de led a mensagem "Violência contra a mulher não tem desculpa". - Divulgação

A Ecoponte incluiu na programação do mega painel de led a mensagem "Violência contra a mulher não tem desculpa".Divulgação

Publicado 15/08/2022 08:41 | Atualizado 15/08/2022 08:45

A cada minuto, oito mulheres sofrem violência no Brasil. É com esse dado alarmante levantado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que a Ecoponte (empresa que faz a administração da Ponte Rio-Niterói) apoia e adere a campanha nacional Agosto Lilás, mês que tem como objetivo conscientizar às pessoas para o fim da violência contra a mulher.

Com o objetivo de chamar a atenção dos usuários da Ponte para a causa, além de iluminar a sede do Centro de Controle Operacional (CCO), ao lado da praça do pedágio, com a cor da campanha, a Ecoponte incluiu na programação do mega painel de led a mensagem “Violência contra a mulher não tem desculpa. Denuncie”, reforçando a importância da denúncia através de canais como o 180.



Canais de denúncia são: Rede de proteção à Mulher – Disque 180; Emergência – Disque 190; Niterói – Centro Especializado de Atendimento à Mulher Neuza Santos, Endereço: Rua Cônsul Francisco Cruz, 49, Centro. Telefones: 21 96992-6557 / 21 2719-3047 (whatsapp). Codim: 21 98321-0548. Núcleo de Atendimento à Mulher (Nuam), piso G4 do Plaza Shopping Niterói, no Centro.



No Rio de Janeiro, no Centro Especializado de Atendimento à Mulher Chiquinha Gonzaga

Endereço: Rua Benedito Hipólito, 125 – Centro. Telefones: 21 2517-2726 / 21 98555-2151 (whatsapp). E-mail: ceam.spmrio@gmail.com. Para mais serviço, acesse o 1746.