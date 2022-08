O secretário Municipal de Esporte e Lazer (Smel), Luiz Carlos Gallo e o prefeito de Niterói, Axel Grael: parceria que vai gerar mais de 20 modalidades esportivas, incluindo atividades de praia, para cerca de três mil crianças. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

O secretário Municipal de Esporte e Lazer (Smel), Luiz Carlos Gallo e o prefeito de Niterói, Axel Grael: parceria que vai gerar mais de 20 modalidades esportivas, incluindo atividades de praia, para cerca de três mil crianças. Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 29/08/2022 13:00

A Prefeitura de Niterói lançou, no último sábado (27), no Clube Fluminensinho, no Centro, o programa “Niterói Esporte e Cidadania” (NEC). O projeto vai proporcionar mais de 20 modalidades esportivas, incluindo atividades de praia, para cerca de três mil crianças e adolescentes entre quatro e 16 anos.

O programa será executado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). O prefeito de Niterói, Axel Grael, e o secretário Luiz Carlos Gallo participaram do lançamento do projeto, que aconteceu em um clima de festa, com café da manhã e várias atividades esportivas.

O prefeito Axel Grael destacou que o esporte é fundamental para motivar crianças e jovens a se sociabilizarem e a terem uma vida com mais oportunidades.

“Acredito muito na força do esporte. No meio dessa garotada podem sair grandes talentos para o esporte. Mas o mais importante é que saiam cidadãos, pessoas melhores, preparadas e com habilidades que ajudem na vida profissional. Integrar atividades de motivação esportiva como impulso profissionalizante é um sonho que queremos transformar em realidade em Niterói”, enfatizou Axel Grael.

O lançamento do “Niterói Esporte e Cidadania” foi comemorado com bolo, pipoca e muita música para a garotada. Os participantes vão receber uniformes do projeto. Em alguns núcleos, as crianças também vão receber lanche. A iniciativa da Prefeitura de Niterói é totalmente gratuita para as crianças.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, afirmou que o esporte é fundamental para a formação da cidadania. “O esporte é também uma importante ferramenta de inclusão social. Inicialmente, vamos ter 15 núcleos do NEC em pontos diferentes da cidade. Nossa intenção é ampliar esse número. Vamos dar todo o suporte para essas crianças, com assistentes sociais, orientadores e profissionais qualificados para acompanhar o dia a dia de cada uma”, concluiu o secretário.