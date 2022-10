O coordenador do LulArte, Rodrigo Neves, disse que Niterói deu seu recado de maneira muito forte. - Divulgação

O coordenador do LulArte, Rodrigo Neves, disse que Niterói deu seu recado de maneira muito forte.Divulgação

Publicado 30/10/2022 06:41

A manhã de sol neste sábado (29), véspera do segundo turno das eleições 2022, foi de mobilização em favor de Lula nas ruas de Niterói. Coordenado pelo ex-prefeito da cidade, Rodrigo Neves (PDT), o evento LulArte lotou a orla de Icaraí, na Zona Sul da cidade, reunindo 30 mil pessoas.



Segundo os organizadores, o evento contou com a participação de artistas da cidade, que realizaram apresentações de música, dança, performances circenses, capoeira, batalha de rimas, grafite e artes visuais. O ato em apoio a Lula foi reforçado também pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, pelo vice-prefeito, Paulo Bagueira, e por parlamentares e lideranças políticas do estado.



Ao fim do evento, Rodrigo Neves comentou a vantagem de Lula entre os eleitores niteroienses.

“Niterói deu seu recado de maneira muito forte, com a maior manifestação da história da cidade, e mostrou mais uma vez que é Lula. Aqui em nossa cidade Lula venceu no primeiro turno e agora vamos ampliar essa vantagem ainda mais. Pela democracia, pela esperança e para o Brasil voltar a avançar, vamos com Lula presidente”.