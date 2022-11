O prefeito Axel Grael foi representado pelo secretário Executivo, Bira Marques, na cerimônia de premiação. - Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 06/11/2022 18:31

A Prefeitura de Niterói foi a grande vencedora na etapa estadual do prêmio Band Cidades Excelentes, anunciado na última sexta-feira (04). O município foi destaque na premiação com a vitória em seis das sete categorias, incluindo o IGMA geral, reconhecimento principal. O prefeito Axel Grael foi representado pelo secretário Executivo, Bira Marques, na cerimônia de premiação, que aconteceu no Auditório da Fecomércio, no Rio de Janeiro.

Niterói foi avaliada entre os municípios do Estado do Rio que têm mais de 100 mil habitantes. Para Marques, a premiação é reflexo de um processo que começou em 2013, com integração entre governo, sociedade e diversas instituições.



“Para Niterói, é um orgulho imenso receber seis dos sete prêmios setoriais e o 1º lugar geral no Estado do Rio. Uma premiação como essa só fortalece a gestão pública. Isso é fruto do esforço e trabalho incansável do prefeito Axel Grael, dos nossos gestores e servidores públicos, que acreditam e se dedicam a esse propósito. Há 10 anos, ainda na gestão Rodrigo Neves, Niterói integrou a população à gestão pública, através do plano participativo Niterói Que Queremos, projetando a nossa cidade para os próximos 20 anos. Chegamos agora no 10° ano dessa construção coletiva com um resultado como esse, atravessando um contexto de crise política, social e econômica que o Rio e o Brasil enfrentaram nas últimas duas décadas. Seguiremos trabalhando para que Niterói seja, cada vez mais, a melhor cidade para viver e ser feliz”, afirmou Marques.



Niterói saiu vencedora em seis das sete categorias da premiação estadual: o IGMA - prêmio principal do Cidades Excelentes; Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade; Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública. O município segue agora para a etapa nacional da premiação, que acontece no próximo dia 30.



“O resultado desta premiação evidencia como a Prefeitura de Niterói vem investindo na melhoria da qualidade de vida da população, oferecendo melhores serviços, mais transparência, equilíbrio na gestão fiscal e uma gestão pública mais moderna. Todo este avanço é fruto de um esforço dos servidores a partir de um trabalho de planejamento de longo prazo, o plano Niterói que Queremos, que visa tornar ‘Niterói a melhor cidade para se viver e ser feliz’ e estamos nos aproximando deste objetivo”, disse Ellen Benedetti, secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão.



O Escritório de Gestão de Projetos (EGP) da Prefeitura de Niterói, responsável pela inscrição do município na premiação, enviou ao Cidades Excelentes os principais projetos em desenvolvimento na cidade. Projetos que integram o Plano Niterói 450, como a Moeda Arariboia e o Niterói Jovem Ecosocial, além de iniciativas como o Pacto Niterói Contra A Violência e o Parque Orla de Piratininga Alfredo Sirkis, foram fundamentais para o bom desempenho na premiação.



Também estiveram presentes à premiação o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino, a subsecretária de Articulação Institucional e Gestão do Conhecimento, Isadora Modesto, o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Baldez, e o secretário de Comunicação, Leonardo Caldeira.



Sobre o prêmio



O objetivo do Prêmio Band Cidades Excelentes é reconhecer, fomentar e incentivar a prática da gestão pública para melhorar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros. O instrumento utilizado na avaliação e julgamento da premiação é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todos os municípios do país.



Essa plataforma é estruturada com base em inteligência artificial que, a partir de um algoritmo, consolida resultados de indicadores em uma única nota final. Todas as cidades brasileiras foram automaticamente pré-inscritas na premiação e separadas em três categorias de avaliação na etapa estadual e cinco categorias na fase nacional, de acordo com o tamanho da população local.