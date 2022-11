O Solar do Jambeiro vai receber, neste domingo (6/11), às 13h, o lançamento de um livro de contos natalinos. - Divulgação Site PMN

O Solar do Jambeiro vai receber, neste domingo (6/11), às 13h, o lançamento de um livro de contos natalinos.Divulgação Site PMN

Publicado 04/11/2022 10:05

O Solar do Jambeiro vai receber neste domingo (06/11), às 13h, o lançamento do livro de contos: “O presente de natal e outros contos natalinos”, de Andréia Borges da Silva.

O livro contém vinte contos, com histórias que se passam na época do natal e relatam algumas tradições. Inspirada por clássicos como Um Conto de Natal, de Charles Dickens, e Memória de Natal, de Truman Capote, a autora traz, nesse segundo livro, contos com temáticas e estilos diferentes, desde críticas sociais, abusos, passando por viagens, trilhas e romance, tendo as histórias como ponto comum o natal.

O lançamento terá bate-papo, tarde de autógrafos com brindes.

Sobre a autora

Andréia Borges da Silva é funcionária pública e escritora. Já participou de várias antologias de contos e poemas. Esse é o seu terceiro livro, sendo o segundo de contos.