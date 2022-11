O monitoramento diário de câmeras do Cisp auxilia os policiais. - Divulgação

Publicado 04/11/2022 08:39

Agentes do setor de inteligência do Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói (Cisp) identificaram ontem (quinta-feira, 03), um veículo que estaria circulando na cidade com placa clonada. Após a verificação dos dados, o crime foi confirmado e agentes que atuam no centro acionaram policiais militares da Operação Segurança Presente, que abordaram o carro no Centro e verificaram que o condutor do veículo tinha um mandado de prisão em aberto por roubo, desde 2020.



A suspeita foi levantada após imagens do Sistema de Cercamento Eletrônico verificarem que dois veículos diferentes, com a mesma placa, circularam nos municípios de Niterói e Maricá com intervalo de pouco mais de três minutos.

Após a visualização deste veículo na cidade, guardas municipais que atuam do Cisp passaram a acompanhá-lo pelo sistema de monitoramento e acionaram a Polícia Militar, que fez a abordagem. A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Centro), para onde o motorista foi conduzido. Na delegacia, foi verificado que havia indícios de adulteração no número do motor do veículo, que ficou apreendido para perícia.



Balanço realizado pelo setor de inteligência do Cisp mostrou que tanto o monitoramento diário de câmeras quanto o rastreamento feito após inserção de dados no sistema auxiliaram as polícias Civil, Federal e Rodoviária Federal na resolução de inúmeros casos. Foram 357 casos em 2019, 781 em 2020, 891 em 2021 e, mais de 315 casos analisados com o auxílio do órgão em 2022.



Cisp – Ferramenta disponibilizada pela Prefeitura de Niterói para auxiliar as forças de Segurança através de monitoramento 24 horas, conta com 522 câmeras mais 70 inteligentes do cercamento eletrônico. O cercamento que tem tecnologia de ponta será acrescido de mais 50 outras câmeras. Essas câmeras são capazes de captar em segundos a placa de um veículo ou fragmentos que estejam envolvidos em algum tipo de ocorrência.

Nos dois casos a placa dos veículos foi inserida no sistema de cercamento eletrônico, e o carro monitorado também em tempo real pelas câmeras do Cisp. O Município conta ainda com 10 portais de segurança nas entradas e saídas da cidade.



O Cisp se tornou também uma importante ferramenta de auxílio à população através do número 153, cujo Call Center é operado por Guardas Municipais treinados para atendimento aos moradores em situações das mais variadas.