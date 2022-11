O recenseamento também é importante para que seja definido quanto cada município receberá do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). - Tânia Rêgo Agência Brasil

Publicado 03/11/2022 09:23 | Atualizado 03/11/2022 09:24

A Prefeitura de Niterói, por meio da Comissão para Acompanhamento do Censo Demográfico 2022 junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no município, apoia os recenseadores na coleta de dados e informações. Iniciado em primeiro de agosto em todo país, o Censo se constitui na maior base de dados brasileira, muito utilizada por cientistas, pesquisadores e pela população em geral, sobretudo os gestores na elaboração de políticas públicas.

Além disso, o recenseamento também é importante para que seja definido quanto cada município receberá do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para aplicação em infraestrutura e outras melhorias.



De acordo com o coordenador da área e responsável pelo recenseamento demográfico em Niterói, Luiz Carlos Lima dos Santos, a cidade atingiu cerca de 40% de entrevistas necessárias para fechar o diagnóstico no município e segue avançando no preenchimento dos questionários que dura, em média, cinco minutos.



“Nós estamos seguindo a orientação do órgão na coleta de informações para que o trabalho possa ficar completo. Por isso, pedimos auxílio da Prefeitura Municipal para nos ajudar, principalmente os síndicos dos prédios e condomínios, sobre a importância do recenseador ser recebido para fazer os formulários.”



O último Censo foi realizado em 2010, base utilizada ainda hoje, e apontou que Niterói tem 487.562 habitantes. Em 2021, o IBGE contabilizou, através de projeção por amostragem, cerca de 503 mil habitantes.



A subsecretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Lindalva Cid, explica a importância da base de dados oriunda do Censo Demográfico.



“O Censo é uma verdadeira fotografia das cidades, dos estados e do país e serve como base para os municípios programarem seus investimentos e políticas públicas de acordo com o número de moradores. Trata-se de uma pesquisa autodeclarada e domiciliar, o que lhe confere maior confiabilidade. Através dos resultados do Censo, vamos conhecer melhor a cidade onde moramos”, destacou Lindalva Cid.



Os moradores podem identificar os recenseadores através do uniforme, dos crachás, e também aproximar o celular do Qr Code ou até mesmo acessar os dados dos agentes através do site oficial do IBGE (www.ibge.gov.br).



O cidadão que quiser colaborar também poderá responder ao questionário através da internet (www.censo2022.ibge.gov.br) ou pelo telefone 08007218181. Em caso de dúvidas, reclamações e informações, a população pode entrar em contato pelos mesmos canais de comunicação.