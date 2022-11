Garis da Companhia de Limpeza Niterói (Clin) visitaram o Caminhão 5G. - Ascom Prefeitura de Niterói - Foto: Luciana Carneiro

Garis da Companhia de Limpeza Niterói (Clin) visitaram o Caminhão 5G.Ascom Prefeitura de Niterói - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 03/11/2022 08:27

Os garis da Companhia de Limpeza Niterói (Clin), tiveram, na última terça-feira (01), o dia no mínimo inusitado. Eles puderam ver de perto e ter conhecimento sobre o que há de mais moderno em termos de equipamentos para redes e telecomunicações e, quem sabe, poderão já colocar em prática e utilizar um pouco do que viram no seu dia-a-dia.

O garis foram alguns dos visitantes que estiveram no Caminhão 5G que está percorrendo o Brasil apresentando a nova tecnologia e que ficou por três dias em Niterói, no Caminho Niemeyer.



O Caminhão 5G itinerante da Huawei está apresentando informações sobre a tecnologia móvel de uma forma que o público possa interagir. O Pólen (Polo de Inovação da UNISUAM) é parceiro da multinacional na iniciativa de trazer a carreta para o estado e em Niterói conta ainda com o apoio da Prefeitura de Niterói por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Grupo Executivo Caminho Niemeyer e da iniciativa privada numa parceria da Associação Comercial e Industrial do Estado Rio (Acierj).



O veículo adaptado com cursos de capacitação e palestras que demonstram a potencialidade da nova tecnologia chamou a atenção do grupo de garis.



“Muito bom podermos ter a oportunidade de visitar e de conhecer um trabalho desses e saber que podemos levar pra nosso dia-a-dia”, disse o gari Ulisses Cunha de Albuquerque Júnior.



O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite, afirma que o município está cada vez mais envolvido em ações, projetos e iniciativas que ajudem ou mostrem formas de utilizar a tecnologia para ajudar a impulsionar o setor.



"Quando a cidade investe em ações inteligentes e iniciativas como estudo do Parque Tecnológico, está querendo dizer que a cidade tem um mercado fértil e que vai ampliar suas possibilidades e projetos que significam emprego e renda e fazem a economia girar", disse o secretário.



O caminhão possui ainda uma sala de aula em seu interior e leva conhecimento sobre a quinta geração de rede móvel (5G) em diversos setores da sociedade.



"Fizemos um esforço porque nada mais justo do que uma cidade, que já é a oitava mais inteligente do País, possa ter a chance de mostrar essa tecnologia de ponta para seus moradores. Niterói está totalmente envolvida nesse boom tecnológico e por isso é muito importante essa parceria entre a área acadêmica, iniciativa privada e município. Amplia as oportunidades”, explicou o presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro, Igor Baldez que alinhou a volta da carreta para o município.



A secretária municipal de Ciência e Tecnologia, Valéria Braga, disse que Niterói conseguiu ampliar o número de dias para que um número maior de pessoas pudesse ter a oportunidade de conhecer a tecnologia.



“A visitação à carreta 5G da Huawei em 24 de outubro foi um sucesso e a Prefeitura conseguiu mais um dia de visita para dar oportunidade a mais estudantes e ao público em geral conhecerem as possibilidades dessa nova conectividade que chegará ao município. O 5G irá trazer mais velocidade e estabilidade para as conexões à internet, possibilitando um acesso mais amplo à população de Niterói”, finalizou a secretária.