A sede da AMF fica na Av. Roberto Silveira, 123 em Icaraí. - Divulgação

A sede da AMF fica na Av. Roberto Silveira, 123 em Icaraí.Divulgação

Publicado 01/11/2022 10:18

A Associação Médica Fluminense (AFM), em Niterói, vai sediar, na quinta-feira (10/11), das 9h às 12h, o 1º Encontro de Turismo de Saúde Rio-Niterói. Segundo a entidade, o objetivo do encontro é demonstrar o potencial econômico e de desenvolvimento local para facilitar pacientes em tratamentos em outras cidades.



"O Encontro visa discutir esses caminhos para que o eixo Rio-Niterói seja um importante destino de Turismo de Saúde, o que gera renda, qualificação, negócios e saúde de qualidade; ou seja para que se torne um importante player de Turismo de Saúde. A permanência desses pacientes pode ser para vários tipos de procedimentos, desde médicos até odontológicos, terapêuticos, de reabilitação e preventivo, por exemplo", afirmou a AFM no texto.



O Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de Niterói e São Gonçalo (Sindhleste) também vai participar do evento através do presidente Vinícius Queiróz, que vai ministrar a palestra: “Oferta de Saúde – Perfil da Rede privada de atendimento médico-hospitalar de Niterói”.



Segundo ele, a ideia é discutir a denominação da atividade econômica que associa a permanência de um indivíduo em uma cidade que não é a sua moradia.

“A cidade de Niterói possui enorme vocação para ingressar com êxito no Turismo de Saúde. Temos uma rede de hospitais privados muito qualificada com excelentes profissionais de medicina reconhecidos no mercado. Além disso estamos próximos de grandes centros, como o Rio de Janeiro, aeroportos e fazemos divisa com cidades importantes em que muitos pacientes migram para Niterói para os tratamentos”, explicou Queiróz.



A AMF fica na Av. Roberto Silveira, 123 em Icaraí.