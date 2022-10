Ao todo, são duas lixeiras, dois jogos de mesa, dois cavalinhos, duas motos, duas zebras, duas girafas, um minion e uma amarelinha, além de um bicicletário com capacidade para 12 bicicletas. - Divulgação Ascom PMN

Ao todo, são duas lixeiras, dois jogos de mesa, dois cavalinhos, duas motos, duas zebras, duas girafas, um minion e uma amarelinha, além de um bicicletário com capacidade para 12 bicicletas.Divulgação Ascom PMN

Publicado 31/10/2022 10:10

A rotatória do Cafubá, na Região Oceânica de Niterói, acaba de ganhar mobiliários e brinquedos sustentáveis. Ao todo, são duas lixeiras, dois jogos de mesa, dois cavalinhos, duas motos, duas zebras, duas girafas, um minion e uma amarelinha, além de um bicicletário com capacidade para 12 bicicletas.

O prefeito Axel Grael afirma que as melhorias são fruto do Trabalho Técnico Social da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), que realiza a etapa “ex post” (pós-ocupação) da TransOceânica.

“Por intermédio de uma contrapartida da empresa que realizou as obras da TransOceânica, a rotatória do Cafubá acaba de receber mobiliários e diversos brinquedos feitos de pneus. A área ficou muito agradável e esperamos que a população, principalmente as crianças, aproveitem o espaço”, afirma Grael.

O presidente da Emusa, Paulo César Carrera, lembra que a praça faz parte do Eixo de Educação Sanitária e Ambiental da empresa.

“Ela foi pensada como estímulo à reciclagem, como forma de preservação do meio ambiente. Portanto, foi composta por pneus transformados em brinquedos, mesas e cadeiras, além do bicicletário”, disse.

A secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, destacou a iniciativa.

“Foi tomado todo o cuidado para que não haja acúmulo de água nos equipamentos recicláveis feitos de pneus e assim não sejam transmissores de vetores para doenças”, explicou Monassa.