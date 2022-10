O Dia do Servidor Público foi marcado por um encontro com o prefeito Axel Grael. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Flávia Abranches

Publicado 30/10/2022 16:35 | Atualizado 30/10/2022 16:37

O Dia do Servidor Público foi marcado, na Prefeitura de Niterói, por um encontro do prefeito Axel Grael com oito servidores de diferentes áreas da administração municipal. O grupo representou os servidores da Prefeitura que trabalham comprometidos com o desenvolvimento da cidade e para levar serviços de qualidade aos cidadãos de Niterói.

Os servidores que participaram do encontro com o prefeito são Volmira Salgado (Fundação de Arte de Niterói – FAN); Naila Portugal (Secretaria de Educação); Conrado Barbosa (Secretaria de Administração); Lilian Mendonça (Companhia de Limpeza Urbana de Niterói – Clin); Roberto Marinho (Nittrans); Elmir de Abreu (Emusa); Maria José Soares Pereira (Fundação Municipal de Educação – FME) e Margareth Freire Rangel (Niterói Previdência).



O prefeito Axel Grael conversou com os servidores e ouviu de cada um o significado de exercer uma profissão tão importante. Ele destacou o compromisso e a qualidade dos servidores da Prefeitura de Niterói.



“O serviço público, ao contrário dos estereótipos, é uma área onde se trabalha muito. É uma área onde se tem senso de responsabilidade. As pessoas fazem um esforço grande para servir ao público. Isso nem sempre é bem compreendido. Mas à medida em que a gente vai melhorando a capacidade de atender às demandas e os anseios da população, as pessoas vão reconhecendo e dando importância a ter um serviço público profissional, bem organizado, modernizado em termos tecnológicos e em termos de procedimentos”, explicou Axel Grael.



A servidora da Fundação de Arte de Niterói (FAN) Volmira Salgado enfatizou que tem muito orgulho de trabalhar na Prefeitura. “Ser servidor público é estar ligado em trabalhar pelo cidadão de Niterói. Temos o compromisso de nos mantermos atualizados. Temos que ser parceiros de todos. No espaço onde a gente trabalha e dentro da Prefeitura. Me orgulha muito. Sou servidora desde 2008. Com o nosso trabalho, a gente consegue ir além do município e projeta a imagem da cidade. Serviço público é um sacerdócio. Não é para qualquer perfil de profissional”, afirmou Volmira Salgado.



O prefeito Axel Grael acrescentou que, com a participação direta dos servidores, o município prioriza a modernização constante dos processos administrativos. “Queremos sempre melhorar os serviços prestados à população. Hoje temos um Portal de Serviços que facilita a vida do cidadão que precisa das respostas da Prefeitura. Estamos implementando o maior projeto de investimentos em infraestrutura da história da cidade. Niterói vive um momento muito importante e a gente tem muito orgulho de poder contar com pessoas tão especiais em um momento como esse”, disse o prefeito.



O Dia do Servidor Público na Prefeitura de Niterói teve ainda uma atividade relacionada com o bem-estar dos servidores municipais: uma sessão de shiatsu para baixar os níveis de estresse.



O secretário municipal de Administração, Luiz Vieira, ressaltou o papel dos servidores na construção de uma cidade cada vez melhor. “O trabalho de cada servidor municipal é muito importante, servindo à população e transformando Niterói em uma cidade cada vez melhor para se viver”, concluiu Luiz Vieira.