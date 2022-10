Acompanhado pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, Rodrigo Neves votou pela manhã. - Divulgação - Foto: Sérgio Bonelli

Publicado 30/10/2022 16:14 | Atualizado 30/10/2022 16:18

O ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) votou no fim da manhã deste domingo, na Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, acompanhado pelo prefeito de Niterói, Axel Grael.



Usando adesivos do PDT e de Lula, Rodrigo Neves comentou a sua escolha de voto.

“Vamos em defesa do desenvolvimento social e econômico! É muito bom poder votar no Lula! É uma felicidade imensa ver no caminho tanta gente com adesivo de Lula e a quantidade de manifestações de apoio a ele. É muito importante que todos votem para barrar os retrocessos que Bolsonaro representa”, comentou Rodrigo Neves.



Também acompanharam Neves o vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, os deputados Chico D’Angelo e Waldeck Carneiro, o presidente estadual do Cidadania, Comte Bittencourt, o presidente da Câmara Municipal de Niterói, vereador Milton Cal e outros líderes políticos e sociais da cidade.