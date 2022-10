O evento foi no Auditório do Caminho Niemeyer. - Foto: Facebook #Caminho Niemeyer

Publicado 31/10/2022 09:42 | Atualizado 31/10/2022 09:45

A cerimônia de formatura das duas primeiras turmas do curso de Capacitação em Saúde da População Negra para gestores, trabalhadores e conselheiros do SUS foi um sucesso na última quinta-feira, (27 ). O evento foi no início da tarde, no Auditório do Caminho Niemeyer.

A iniciativa do curso é do Comitê Técnico da Saúde da População Negra (CTSPN) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e a Escola de Governo e Gestão de Niterói.

De acordo com a subsecretária de Promoção da Igualdade Racial de Niterói (Supir), Glória Anselmo, o objetivo é ampliar as reflexões em relação às especificidades da saúde da população negra, como as enfermidades mais frequentes entre os pretos e pardos, entre elas as doenças falciformes, hipertensão arterial e diabetes, por exemplo.

“A capacitação tem como objetivo qualificar as servidoras e servidores que atuam na rede municipal, promover a equidade na atenção à saúde da população negra e, sobretudo, combater o racismo institucional. A Supir pretende investir, cada vez mais, na qualificação para aprimorar os serviços públicos”, ressalta Glória.

De julho a agosto, 46 profissionais e conselheiros de saúde de Niterói tiveram acesso a um conteúdo de formação em diferentes modalidades (presencial, on-line, roda de conversas) com o objetivo de criar condições para aperfeiçoar o atendimento e humanizar as relações interpessoais e sociais entre usuários da saúde pública municipal e seus agentes de atendimento e assistência na cidade.

"Apoiamos a iniciativa do Comitê, viabilizando a Capacitação, como forma de reafirmar o nosso compromisso com o combate ao racismo institucional nas unidades de saúde pública de Niterói. Esta é uma luta de todos nós, gestores, trabalhadores e conselheiros de saúde", explica o secretário de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira.