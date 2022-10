Após a apuração do resultado das urnas, Rodrigo Neves foi à Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, festejar. - Divulgação

Publicado 31/10/2022 14:07

A vitória de Lula foi amplamente festejada em Niterói, onde mais uma vez o ex-presidente conquistou a maior parte dos votos. Liderados pelo ex-prefeito Rodrigo Neves, que coordenou atividades de campanha em apoio a Lula durante todo o segundo turno do processo eleitoral, os niteroienses foram às ruas comemorar na noite deste histórico domingo, 30 de outubro de 2022.



Após a apuração do resultado das urnas, Rodrigo Neves foi à Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, tradicional ponto de encontro de manifestações políticas da cidade, onde milhares de niteroienses festejavam o resultado eleitoral.

Acompanhado pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, e por lideranças políticas da região, Neves comemorou o resultado em Niterói, onde Lula conquistou 15 mil votos a mais do que o adversário: “Niterói mais uma vez deu uma demonstração forte de compromisso com a Democracia, em Niterói o amor venceu o ódio, a esperança venceu o medo”, disse o ex-prefeito da cidade.



Em seguida, Neves esteve na Cinelândia, no Centro do Rio, outro importante ponto de manifestações políticas, onde celebrou a vitória de Lula ao lado do deputado federal Marcelo Freixo e do presidente estadual do PT, João Maurício de Freitas.



“A vitória de Lula é a vitória da Democracia, é a vitória do Brasil e do povo brasileiro. Os últimos quatros anos foram de retrocesso institucional, democrático, social e econômico; nenhum país do mundo pode prosperar socialmente e economicamente em um ambiente de ódio. Acredito que o presidente Lula vai, com sua inteligência política, reconstruir as pontes e promover a união nacional”, avaliou Rodrigo Neves.