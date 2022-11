O Nit Geek XP Short - Episódio II: Desafio Game vai invadir Niterói no próximo domingo (6), de 10h às 19h, na Av. Visconde do Rio Branco, 243, Centro. - Divulgação

Campeonato de jogos, RPG, concurso de Cosplay, Boate Anime, Arena Game, Realidade Virtual no Metaverso, show, Bar Cosplay e muita diversão invadem Niterói no próximo domingo (6), de 10h às 19h. Uma escola localizada da Av. Visconde do Rio Branco, 243, no Centro, vai realizar na cidade o Nit Geek XP Short - Episódio II: Desafio Game, que vai contar com uma programação super diversificada, com muitos jogos e um universo fantástico para curtir com a família e os amigos.

"O desafio está lançado. Se você é um apaixonado por videogame, não pode perder esse grande evento, que vai acontecer na Escola Zion de Niterói", afirma o estabelecimento no texto. A classificação etária é de 12 anos e os ingressos custam a partir de R$ 15,00 no Sympla: www.sympla.com.br/evento/nit-geek-xp-short-episodio-ii-desafio-game/1748535

Segundo Alexandre Lage, CEO da Rádio Esfera, produtora da Nit Geek XP, o encontro é uma novidade. "A edição do evento está focada no cenário gamer, promovendo campeonatos, ambientes e atrações onde o público poderá ter experiências relacionadas a esse multiverso”, afirmou Lage.



Confira a programação completa:



Campeonato Game: CS:GO, LOL, Street Fighter V;

Experiência RPG com a Escola de Mestres e a Editora New Order;

Torneios de Card Game: Magic, Pokemon e Yu-Gi-Oh;

Concurso de Cosplay com temática game e premiação da Piticas Icaraí;

Estúdio Fan Made para cosplayers (uma criação da Nit Geek XP);

Boate Anime para cosplayers;

Arena game com games e simuladores Free Play;

Realidade Virtual no Metaverso com a Meta Fest;

Super estúdio de Tattoo Geek com Sidarta Tatto Studio;

Game de Super Herói Brasileiro com Editora Kimera;

Beco dos Artesãos (uma criação da Nit Geek XP);

Artists' Alley;

Animekê;

Café Cosplay com o Pessoal do Picnic Cosplay (uma deliciosa e divertida área de alimentação);

Show da Banda Anime Project.