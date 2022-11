Dia de Finados em Niterói teve esquema especial de limpeza, orientação, missas e atendimentos. - Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 03/11/2022 08:56

A Prefeitura de Niterói montou um planejamento para receber as famílias que compareceram aos cemitérios municipais na quarta-feira (2), Dia de Finados. Os três cemitérios municipais – Maruí, no Barreto; São Lázaro, em Itaipu; e São Francisco Xavier, em Charitas, ficaram abertos de 8h às 18h.



A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) informou que intensificou os serviços de capina e varrição nos três cemitérios municipais. "A empresa contou com um efetivo maior para atender a demanda de limpeza também no entorno dessas áreas. Além disso, contêineres serão instalados nas vias de acesso para melhor atender a população" informou a Prefeitura no texto.



Os funcionários da Secretaria de Obras ajudaram e orientaram o público nas buscas por sepulturas.



A Guarda Municipal e a Niterói Trânsito e Transporte (Nittrans) organizaram o trânsito e cuidaram do ordenamento urbano na região dos três cemitérios, onde foram realizadas missas, eventos evangélicos e eventos das religiões afros.



Trânsito – Segundo a NitTrans, foi elaborado uma Operação Especial de trânsito para organizar o estacionamento e a circulação de veículos nas proximidades dos quatro cemitérios de Niterói.

"No Barreto, onde fica o cemitério do Maruí, foi proibido parar e estacionar na Rua Galvão, entre meia-noite e 18h do dia 2. A via teve mão invertida: a circulação foi feita no sentido da Rua General Castrioto para a Rua Dr. Luiz Palmier, das 5h às 18h. A Travessa Valença foi totalmente interditada ao trânsito e a rua General Castrioto ficou interditada no trecho entre as ruas Galvão e Maurício de Abreu, das 5h às 18h do dia 2. Os ônibus que saíram do Centro e passaram pela bifurcação da Rua Benjamin Constant, na altura do clube Tio Sam, foram desviados para a Rua Presidente Craveiro Lopes e Dr. Luiz Palmier para que assim pudessem acessar a Rua Dr. March, no horário entre 5h às 18h do feriado", afirmou o poder público no texto.



A fim de organizar o acesso aos cemitérios São Francisco Xavier e São Lázaro, em Charitas e Itaipu, a NitTrans auxiliou na travessia de pedestres e aumentou a fiscalização nas principais vias de acesso na Avenida Nelson de Oliveira e Silva e a Estrada Francisco da Cruz Nunes.



No Cantagalo, o retorno em frente ao cemitério Parque da Colina foi interditado de acordo com a necessidade, entre 5h e 18h do dia 2. Também houve prestação de auxílio para travessia de pedestres.



Programação de Missas – O horário das missas nos cemitérios municipais foram estabelecidos da seguinte forma: No Maruí, as cerimônias aconteceram entre 8h, 10h, 12h, 14h e 16h. Já no São Francisco Xavier os cultos foram apenas em duas oportunidades. Um pela manhã às 9h e outro na parte da tarde às 16h. Em Itaipu, o Cemitério São Lázaro teve apenas uma missa marcada para acontecer às 9h30min.



Coleta de lixo – Os serviços de coleta domiciliar não sofrerão alteração por conta do feriado.





Atendimento de Saúde – No feriado de quarta (02), as unidades de urgência e emergência do município funcionaram 24 horas por dia, como os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira, Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca. O Samu estará de prontidão com sua frota completa. Também estiveram com funcionamento normal a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI) e os serviços de Residência Terapêutica (SRT).



Já as unidades da rede ambulatorial, como módulos do Médico de Família, Policlínicas e Unidades Básicas de Saúde, retornam às atividades nesta quinta-feira (03).



Atendimento de emergência:



Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT, antigo CPN);



Rua Desembargador Athayde Parreiras, 266 - Bairro de Fátima;







Unidade Municipal de Urgência Dr. Mário Monteiro (Umam);



Estrada Francisco da Cruz Nunes Filho, s/n° - Piratininga;





Serviço de Pronto Atendimento da Policlínica Regional do Largo da Batalha;



Rua Vereador Armando Ferreira, 30 - Largo da Batalha;







Serviço de Pronto Atendimento da Policlínica Regional da Engenhoca;



Avenida Professor João Brasil, S/Nº - Engenhoca;







Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU – 192);



Emergência psiquiátrica: Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (24 horas);



Avenida Quintino Bocaiúva s/n° - Jurujuba;







Emergência do Aparelho Digestivo: Hospital Orêncio de Freitas (24 horas);



Avenida Machado, s/n° - Barreto;







Emergência Infantil: Hospital Getúlio Vargas Filho – (24 horas);



Rua Teixeira de Freitas, s/nº - Fonseca;







Emergência obstétrica: Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira (MMAR);



Avenida Carlos Ermelindo Marins, s/n, Charitas.