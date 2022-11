O cantor e compositor Moyseis Marques vai voltar a se apresentar em Niterói. - Divulgação - Foto: Rafael Pinheiro

Publicado 03/11/2022 09:41

Uma tradicional roda de samba, que acontece no bairro Rio do Ouro, de Niterói, vai receber, no próximo sábado (5), às 18h, o cantor e compositor Moyseis Marques. O evento marca o início das celebrações do Mês da Consciência Negra, intitulado "Liberdade e Resistência do Povo Preto" e vai homenagear o cantor e compositor Wilson Moreira, que participou da inauguração do Samba do Candongueiro, em 1990.

O anfitrião da Casa, Ivan Mendes, disse que para quem quiser conferir uma boa roda, com os clássicos do samba, o espaço está bem representado. "Moyseis representa a esperança de todos aqueles que lutam pela resistência do samba e seus valores ancestrais", afirmou Mendes.

Moyseis Marques lembrou sobre o fundador da Casa, Ilton Mendes, que faleceu em outubro deste ano:

"Estou ansioso e emocionado em voltar ao Candongueiro. Vamos saudar Wilson e Ilton. Estou imerso na obra do Wilson Moreira essa semana. Juntando coisas que eu já canto e aprendendo coisas novas para levar a essa roda", realçou o sambista, que foi além e recordou:

"Wilson inaugurou a casa em 1990. Sua presença era quase que litúrgica, tinha cara de celebração e a emoção corria solta. O falecido Ilton chamava- o de " nosso Orixá ", relembrou o músico.

Maiores informações: o Candongueiro fica na Estrada Velha de Maricá, 1.154, Rio do Ouro, Niterói. Ingresso à venda pelo WhatsApp (21) 97284-1830.