Mona apresentou seu show na Casa dos Artistas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Divulgação - Foto: Robson de Souza Motta

O ano de 2022 continua a proporcionar sucesso e muita emoção para a cantora de Niterói, Mona Vilardo. Um mês depois de colocar duas mil pessoas no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com seu espetáculo em homenagem as Rainhas do Rádio, realizado no dia 11/11, Mona apresentou essa semana o mesmo show na Casa dos Artistas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde teve como plateia grandes nomes da cultura nacional, que ali residem.

Foi uma tarde memorável para os residentes, que reviveram os tempos áureos de Emilinha Borba, Marlene, Dalva de Oliveira, Ângela Maria e Linda Batista, cantando canções inesquecíveis dessas grandes estrelas, com direito a pedir música, dançar no corredor do teatro e bater papo durante uma hora de espetáculo.

Ao final do musical, Edivergenes Cardoso de Albuquerque, que atuou como repórter esportivo em diversas rádios da cidade, agradeceu a presença da Mona Vilardo ao sensibilizar a todos. “Parabéns pela sua versatilidade, por esse gesto carinhoso, altamente profissional, uma cantora extraordinária, de classe para todas as classes. Você abriu as cortinas do passado, fato que fez a gente mata a saudade. Em nome de todos os residentes, da nossa administração, um beijão no seu coração, Você é um palco a mais,

Palmas que ela merece!”, realçou o repórter esportivo.

Mona Vilardo, visivelmente emocionada, agradeceu as homenagens recebidas e disse que viveu um

dos shows mais marcantes da minha vida no Retiro dos Artistas.

"Cantar para uma plateia onde estavam Ary Piassarollo (guitarrista da Elis Regina), Charles Negrita (percussionista do Novos Baianos), Tony Bahia (compositor de diversos sucessos da MPB), entre outros artistas tão importantes como,Lucia Perrota, Jorge Silveira, Buca Edvergines, J. Maia, Aloísio Zaluar, Paulo Cesar Pereio, André Luis, Kiko Thiré. Me emocionei... chorei no meu canto agradecendo por estar ali e pensando sobre a trajetória de um artista”, afirmou Mona.

Cesar Miranda Ribeiro, presidente do Museu da Imagem e do Som (MIS/RJ), ao participar do evento com a sua equipe, disse que o MIS/RJ por ser um museu que salvaguarda magníficas coleções da cultura brasileira precisa valorizar os artistas do passado. "Eles que contribuíram com as mais diferentes formas de arte, abriram caminhos e foram referência para muitas gerações, inclusive a minha, merecem o nosso respeito e admiração eterna”, enfatizou o presidente.

A administradora geral da Casa dos Artistas, Cida Cabral, disse que estava feliz: “Quero agradecer em nome dos Artistas a esse projeto “As Rainhas do Rádio”, com a Mona Vilardo, a todos vocês do MIS, a Secretária estadual de Cultura, Danielle Barros, por mais uma vez incluir o Retiro nessa ação social tão bacana, muito obrigada a todos pelo carinho”, concluiu a administradora.

