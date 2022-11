Na ocasião os atletas foram recebidos pelo presidente da Neltur, Paulo Novaes. - Divulgação - Neltur

Na ocasião os atletas foram recebidos pelo presidente da Neltur, Paulo Novaes.Divulgação - Neltur

Publicado 04/11/2022 08:27

Atletas niteroienses de Jiu Jitsu, do Instituto Árvore de Bons Frutos, foram visitar a sede da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), para receberem os kits de souvenires que levarão para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde competirão no Abu Dhabi World Youth Jiu-jitsu Champion Chip 2022, nos dias 13 e 14 deste mês.



Na ocasião, foram recebidos pelo presidente da Empresa, Paulo Novaes, que ressaltou a missão deles como atletas e jovens embaixadores do Turismo de Niterói.



Paulo Novaes desejou boa sorte aos competidores: ”Que cada um de vocês possam trazer ainda mais títulos para nossa cidade, com garra e sentimento de ar sempre, tenham boa sorte lá em Abu Dhabi. Além de atletas, vocês tem uma missão importante de mostrar para o mundo as belezas de Niterói, com seus equipamentos e paisagens”, destacou Novaes.



O grupo de atletas, no total de oito, levarão em suas malas kits e folders da cidade para distribuírem durante os dias da competição. O atleta João Cléber Borges recebeu da Neltur o livro “Niterói Experimenta”.



Competirão em Abu Dhabi os atletas, Laura Borges, Laura Sofia Tinoco, Rafaela Pontes, Luan Gonçalves, João Gabriel Borges, João Cleber Borges, Lucas Brasil e Gabriel Nascimento. Todos pertencem ao Instituto Árvore de Bons Frutos onde fazem seus treinos.



O mestre Cleber Borges garantiu que cada atleta honrará esse título de Jovem Embaixador de Niterói:

”Nós viemos mais uma vez agradecer ao apoio que a Prefeitura de Niterói, através da Neltur, tem nos dado e, os nossos atletas garantem honrar o título de Jovens Embaixadores M de Niterói, procurando dar o melhor de si em cada competição, procurando sempre vencer, elevando ainda mais o nível das competições e, em consequência, o nome de nossa cidade”, disse o mestre.



Na ocasião, o mestre Cléber Borges aproveitou a ocasião para convidar Paulo Novaes a conhecer, no Barreto, o Instituto Árvore de Bons Frutos. A visita será marcada assim que os atletas voltarem dos Emirados Árabes Unidos.