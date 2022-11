O prefeito Axel Grael (C) recebeu a visita do presidente da Assembleia de Freguesia de Forjães, Carlos Manuel Gomes de Sá. - Divulgação Ascom Prefeitura de Niterói - Foto: Lucas Benevides

Publicado 04/11/2022 08:05

O prefeito de Niterói, Axel Grael, recebeu ontem (quinta-feira, 3), em seu gabinete, a visita do presidente da Assembleia de Freguesia de Forjães, Carlos Manuel Gomes de Sá para a ratificação de um termo de colaboração com a Vila de Forjães, situada na cidade de Esposende, no distrito de Braga, em Portugal.

O termo de colaboração foi assinado em uma reunião virtual em junho deste ano. A vila portuguesa mapeou um número significativo de forjanenses emigrados para Niterói e procurou o município para estreitar as relações.



O prefeito de Niterói destacou a aproximação entre Niterói e Forjães e lembrou que o município tem parcerias com outras cidades portuguesas.



“É uma parceria importante com mais uma cidade portuguesa. O que é mais interessante é que eles estão buscando informações sobre famílias que migraram de Forjães para o Brasil a partir da década de 50. Curiosamente uma boa parte destas famílias veio para Niterói. Então, eles querem buscar contato com essas famílias. Vamos aproximar as duas cidades e reaproximar essas famílias de Forjães. Temos conversado também com Braga e Lisboa. Existem iniciativas de parcerias que são muito proveitosas para Niterói”, explicou Axel Grael.



"O termo de colaboração entre Niterói e Forjães tem um caráter voltado para a cultura e o turismo. No entanto, também poderá haver intercâmbios e cooperação em ciência e tecnologia, economia e comércio, desporto, agricultura, saúde e educação", afirmou a Prefeitura no texto.



O Escritório de Gestão de Projetos da Prefeitura de Niterói (EGP) é responsável por coordenar, por parte do município, a parceria com Forjães. A secretária do EGP, Katherine Azevedo, afirmou que o objetivo é fortalecer os laços com os portugueses.



“Essa parceria tem como áreas principais a cultura e o turismo. Temos um grupo grande de brasileiros em Portugal e em Forjães também. Temos uma história em comum e a ideia é fortalecer esses laços históricos e culturais. Do ponto de vista de benefícios para Niterói, essa relação é muito importante”, disse Katherine Azevedo.



O presidente da Assembleia de Freguesia de Forjães, Carlos Manuel Gomes de Sá, explicou que a parceria de Niterói com Braga foi uma inspiração.



“É muito importante essa parceria para nós. Vimos a parceria que foi feita com Braga e achamos que devíamos participar. Temos uma comunidade forjanense muito grande aqui em Niterói. Queremos nos aproximar da nossa comunidade. Estamos desenvolvendo o projeto ‘Forjanenses pelo Mundo’, que pretende, por vontade dos próprios, rastrear emigrantes da vila. A comunidade que temos em Niterói é muito relevante”, concluiu Carlos Manuel.







Também estiveram presentes no encontro do prefeito Axel Grael com o representante de Forjães, Carlos Manuel Gomes de Sá, o secretário municipal de Culturas, Alexandre Santini e o presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Paulo Novaes.