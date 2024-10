Lula e Rodrigo Neves: encontro em Brasilia - Divulgação

Publicado 31/10/2024 15:57

Niterói - O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela primeira vez desde a eleição. Rodrigo aproveitou para fortalecer a cooperação com o Governo Federal.

“Vamos avançar na saúde com o Super Centro de Exames e Especialidades, na implantação da primeira linha de VLT de Niterói, no programa Vida Nova no Morro, e na atração de investimentos para o hub de inovação, universidades e empresas de base tecnológica no Centro da cidade”, disse Rodrigo Neves.

Lula convidou Rodrigo Neves para participar da reunião com todos os governadores e a União para discutir segurança pública, nesta quinta-feira (31).

“O presidente me convidou em função dos resultados positivos do nosso plano municipal de segurança, o Niterói Presente, CISP, e o Pacto Niterói Contra a Violência”, explicou.