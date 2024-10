Guga Gallo: eleito vice-presidente da Atacen - Divulgação

Guga Gallo: eleito vice-presidente da AtacenDivulgação

Publicado 31/10/2024 15:52

Niterói - A Atacen (Associação dos Trabalhadores de Artes Cénicas de Niterói), criada há 39 anos, precisamente no dia 14 de janeiro de 1985, dá posse a sua nova diretoria no dia 4 de novembro, às 18h30min, numa solenidade no plenário da Câmara de Vereadores de Niterói.

A sessão da Câmara será presidida pelo vereador Luiz Carlos de Freitas. Na ocasião, será homenageado in memorian, o diretor e ator Sohail Saud, que foi o primeiro presidente da Atacen e uma das personalidades que mais incentivou o teatro em Niterói. Foi durante anos diretor do teatro municipal e Leopoldo Fróes, organizou vários festivais.

A nova diretoria eleita é formada por Ricardo Sanfer (Presidente), Guga Gallo (Vice-Presidente), Elyzio Falcato (Tesoureiro), Ana Beatriz de Paula (1ª Secretária), Sandra Nunes (2ª Secretária), Mário Sousa (Secretário de Comunicação).

A nova equipe pretende fortalecer a entidade e retomar projetos que começou como: Ciclo de Leitura Dramatizada, Festival de Teatro Adulto, Mostra de Teatro Infantil, organização de seminários, locais para ensaios das companhias da cidade, abrir pautas nos teatros públicos da cidade para os artistas de Niterói e diminuir as taxas cobradas pelos teatros.

A diretoria já encaminhou um documento de suas principais propostas a presidenta da Fundação de Arte de Niterói, Micaela Costa e está conversando com o Sindicato dos Artistas do Estado do Rio de Janeiro para instalar uma subdelegacia do órgão em Niterói.

A nova Diretoria pretende avançar com novas propostas ouvindo toda a classe da cidade. A Associação dos Trabalhadores em Artes Cênicas de Niterói foi reativada em 03 de abril de 2012 em Assembleia Geral Extraordinária realizada no Teatro Municipal de Niterói. É uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, de caráter organizacional, promocional, recreativo e cultural, sem cunho político ou partidário, com finalidade de atender a todos que a ela se dirigem.