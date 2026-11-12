Niterói: programação fez parte da Semana da Educação de Niterói 2026, evento que segue até o próximo dia 14 - Divulgação/Ascom

Niterói: programação fez parte da Semana da Educação de Niterói 2026, evento que segue até o próximo dia 14Divulgação/Ascom

Publicado 12/11/2026 08:45 | Atualizado 12/11/2026 19:38

Niterói recebeu educadores, gestores e representantes de redes municipais de ensino de diferentes regiões do estado para mais uma edição do Fórum de Partilha da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O encontro reuniu participantes de 11 municípios e teve como um dos principais destaques a apresentação do Circuito da Cidade, iniciativa que utiliza os espaços culturais, históricos e ambientais do município como ferramentas de aprendizagem.





Realizado no Centro de Formação Darcy Ribeiro, no Barreto, o VI Fórum de Partilha da EJA das regiões da Baixada Litorânea e Metropolitana II integrou a programação da Semana da Educação 2026. A proposta do evento foi promover a troca de experiências entre profissionais da educação e fortalecer políticas públicas voltadas para a formação de jovens, adultos e idosos que retomam os estudos.



Representantes de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Saquarema e Tanguá participaram das atividades, que combinaram debates, apresentações de projetos e visitas a espaços simbólicos da cidade.



Antes mesmo da abertura oficial do fórum, os participantes tiveram a oportunidade de vivenciar na prática uma das iniciativas apresentadas por Niterói. Utilizando o ônibus exclusivo do Circuito da Cidade, os educadores percorreram pontos de relevância histórica e cultural do município, incluindo a Igreja de São Lourenço dos Índios e o Museu de Arte Contemporânea (MAC).



A experiência permitiu aos visitantes conhecer de perto uma política pública que busca ampliar o acesso dos estudantes ao patrimônio da cidade e transformar o território em uma extensão da sala de aula. A proposta estimula a aprendizagem a partir da observação, da vivência e do contato com diferentes manifestações culturais, históricas e artísticas. LEIA MAIS: Semana da Educação leva escolas para além dos muros em Niterói Realizado no Centro de Formação Darcy Ribeiro, no Barreto, o VI Fórum de Partilha da EJA das regiões da Baixada Litorânea e Metropolitana II integrou a programação da Semana da Educação 2026. A proposta do evento foi promover a troca de experiências entre profissionais da educação e fortalecer políticas públicas voltadas para a formação de jovens, adultos e idosos que retomam os estudos.Representantes de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Saquarema e Tanguá participaram das atividades, que combinaram debates, apresentações de projetos e visitas a espaços simbólicos da cidade.Antes mesmo da abertura oficial do fórum, os participantes tiveram a oportunidade de vivenciar na prática uma das iniciativas apresentadas por Niterói. Utilizando o ônibus exclusivo do Circuito da Cidade, os educadores percorreram pontos de relevância histórica e cultural do município, incluindo a Igreja de São Lourenço dos Índios e o Museu de Arte Contemporânea (MAC).A experiência permitiu aos visitantes conhecer de perto uma política pública que busca ampliar o acesso dos estudantes ao patrimônio da cidade e transformar o território em uma extensão da sala de aula. A proposta estimula a aprendizagem a partir da observação, da vivência e do contato com diferentes manifestações culturais, históricas e artísticas.

Projeto amplia acesso à cultura e à aprendizagem

Criado em 2025, o Circuito da Cidade tem se consolidado como uma das principais iniciativas educacionais da rede municipal de Niterói. Em seu primeiro ano de funcionamento, o programa beneficiou aproximadamente 20 mil estudantes, incluindo alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos.



A iniciativa parte do princípio de que a aprendizagem não acontece exclusivamente dentro das escolas. Ao promover visitas a museus, monumentos, espaços naturais e equipamentos culturais, o projeto busca ampliar repertórios, fortalecer o sentimento de pertencimento e aproximar os estudantes da história e da identidade local.



Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a proposta também representa uma forma de democratizar o acesso à cultura para pessoas que, muitas vezes, tiveram oportunidades limitadas ao longo da vida escolar.



Durante o fórum, Niterói também apresentou outras práticas pedagógicas desenvolvidas com estudantes da EJA. Entre elas estão os ateliês realizados no Centro de Formação Darcy Ribeiro, que utilizam metodologias baseadas na criatividade, na experimentação e na troca de conhecimentos entre os participantes.



As atividades valorizam os saberes adquiridos ao longo da trajetória de vida dos estudantes e incentivam uma formação mais conectada às experiências pessoais e profissionais de cada aluno. A proposta busca fortalecer o protagonismo dos educandos e tornar o processo de aprendizagem mais significativo.



O Fórum de Partilha integra as ações do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, iniciativa que promove encontros em diversas regiões do estado para divulgar experiências bem-sucedidas e incentivar o fortalecimento das políticas públicas voltadas à modalidade.



A programação faz parte da Semana da Educação de Niterói 2026, evento que segue até o próximo dia 14 e reúne mais de 200 atividades distribuídas por diferentes espaços da cidade. Com formações, exposições, vivências pedagógicas e atrações culturais, a iniciativa busca aproximar a educação pública da população e dar visibilidade às experiências desenvolvidas nas escolas municipais.



Ao sediar o encontro e compartilhar suas práticas, Niterói reforçou o papel da educação como instrumento de inclusão e cidadania, além de destacar iniciativas que ampliam o acesso ao conhecimento para estudantes de todas as idades. O intercâmbio entre os municípios também serviu para fortalecer a rede de colaboração entre educadores e estimular novas estratégias para o desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos no estado do Rio de Janeiro.