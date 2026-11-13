Niterói: festival contará com a presença de profissionais negros ligados ao audiovisual, promovendo momentos de troca de experiências e networking - Divulgação/Ascom

Niterói: festival contará com a presença de profissionais negros ligados ao audiovisual, promovendo momentos de troca de experiências e networkingDivulgação/Ascom

Publicado 13/11/2026 08:20

A cultura periférica e o cinema negro ganharão espaço de destaque em Niterói durante as celebrações do Mês da Consciência Negra. No próximo dia 27 de novembro, a quadra da Escola de Samba Acadêmicos do Cubango receberá a primeira edição do Cine-Favela Niterói, evento gratuito que busca valorizar produções audiovisuais protagonizadas por artistas negros e moradores de comunidades.





Com início previsto para as 19h, a mostra promete transformar o tradicional espaço do samba em uma sala de cinema aberta à população. Além da exibição de filmes, a programação pretende criar um ambiente de encontro entre realizadores, atores, roteiristas, produtores e amantes da sétima arte, fortalecendo o debate sobre representatividade e inclusão no audiovisual brasileiro.



A iniciativa integra a programação especial do Novembro Negro 2026 e é promovida pela Associação Laila dos Santos pela Inclusão (ALDSI). Inspirado pelo lema “Quem conta a história, dirige a cena”, o projeto pretende destacar narrativas construídas a partir das experiências das periferias, colocando moradores de favelas não apenas como personagens, mas também como autores e criadores de suas próprias histórias.



A proposta vai além da exibição de filmes. Segundo a organização, o Cine-Favela nasce com o objetivo de ampliar espaços de visibilidade para profissionais negros do setor audiovisual, reconhecendo a contribuição das comunidades para a produção cultural brasileira e incentivando novas gerações de cineastas. LEIA MAIS: Restauração do antigo Cinema Icaraí avança Com início previsto para as 19h, a mostra promete transformar o tradicional espaço do samba em uma sala de cinema aberta à população. Além da exibição de filmes, a programação pretende criar um ambiente de encontro entre realizadores, atores, roteiristas, produtores e amantes da sétima arte, fortalecendo o debate sobre representatividade e inclusão no audiovisual brasileiro.A iniciativa integra a programação especial do Novembro Negro 2026 e é promovida pela Associação Laila dos Santos pela Inclusão (ALDSI). Inspirado pelo lema “Quem conta a história, dirige a cena”, o projeto pretende destacar narrativas construídas a partir das experiências das periferias, colocando moradores de favelas não apenas como personagens, mas também como autores e criadores de suas próprias histórias.A proposta vai além da exibição de filmes. Segundo a organização, o Cine-Favela nasce com o objetivo de ampliar espaços de visibilidade para profissionais negros do setor audiovisual, reconhecendo a contribuição das comunidades para a produção cultural brasileira e incentivando novas gerações de cineastas.

Mostra reúne filmes que retratam vivências das periferias

A programação contará com a exibição de três curtas-metragens que abordam questões sociais, identidade, pertencimento e cotidiano das comunidades. O público poderá assistir às produções “Romão”, dirigido por Clementino Junior; “O Casulo”, com direção de Ana Angel; e “O Baleiro Bala”, assinado por Delanir Cerqueira.



As obras têm em comum a valorização de personagens periféricos e histórias frequentemente pouco representadas nos grandes circuitos comerciais do cinema nacional. A proposta é oferecer ao público uma perspectiva construída por quem vive e conhece a realidade retratada na tela.



Além das exibições, o festival contará com a presença de profissionais negros ligados ao audiovisual, promovendo momentos de troca de experiências e networking. A expectativa é aproximar artistas experientes de novos talentos interessados em ingressar no setor cultural e cinematográfico.



Um dos destaques da programação é o curta-metragem “O Casulo”, adaptação cinematográfica da obra literária homônima escrita por Laíla dos Santos. Gravado integralmente em Niterói, o filme transforma em imagens uma história marcada por desafios, superação e transformação social.



A produção acompanha a trajetória de uma menina negra que cresce em um ambiente familiar marcado por dificuldades e encontra na educação a oportunidade de mudar sua realidade. O enredo aborda temas como desigualdade social, acesso ao conhecimento e construção da identidade, ressaltando a importância da escola como instrumento de emancipação.



O longa reúne um elenco majoritariamente formado por artistas negros, com participação especial do ator Paulo Betti. As gravações foram realizadas em diferentes regiões de Niterói, incluindo comunidades e bairros da Zona Sul, reforçando o compromisso da produção com a valorização dos territórios e das histórias locais.



Com direção de Ana Angel e roteiro adaptado pela própria autora da obra original, o curta investe em uma narrativa sensível para abordar temas relacionados à resistência, afeto e esperança. A produção busca evidenciar o potencial transformador da educação e a força das trajetórias construídas nas periferias.



Ao promover a exibição dessas obras em um espaço tradicional da cultura popular, o Cine-Favela Niterói pretende fortalecer a democratização do acesso ao cinema e ampliar o reconhecimento de artistas que produzem cultura a partir das comunidades. A expectativa é que a iniciativa se consolide como um espaço permanente de valorização da diversidade, da memória e do protagonismo negro no audiovisual brasileiro.



Serviço



1º Cine-Favela Niterói

Data: 27 de novembro de 2026

Horário: a partir das 19h

Local: Quadra da Escola de Samba Acadêmicos do Cubango

Endereço: Rua Noronha Torrezão, 560, Santa Rosa/Cubango, Niterói

Entrada: gratuita

Atrações: exibição dos curtas Romão, O Casulo e O Baleiro Bala, além da presença de artistas e profissionais do audiovisual.