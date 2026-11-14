Niterói: programa Cantos e Encantos da Rede se dedicada a revelar, valorizar e dar visibilidade às habilidades artísticas dos servidores - Divulgação/Ascom

Niterói: programa Cantos e Encantos da Rede se dedicada a revelar, valorizar e dar visibilidade às habilidades artísticas dos servidoresDivulgação/Ascom

Publicado 14/11/2026 08:30

A Secretaria Municipal de Educação de Niterói apresentou oficialmente o programa Cantos e Encantos da Rede, iniciativa dedicada a revelar, valorizar e dar visibilidade às habilidades artísticas dos servidores que atuam nas unidades escolares da cidade. O evento de estreia foi realizado na Sala Nelson Pereira dos Santos, localizada no bairro de São Domingos, integrando a programação especial da Semana da Educação 2026 e reunindo docentes, gestores e equipes técnicas em uma noite de celebração cultural.





Concebido para ir além da rotina pedagógica tradicional, o projeto cria um palco permanente de expressão para que os trabalhadores da educação compartilhem suas produções autorais e interpretações artísticas. A proposta parte do princípio de que o fazer artístico fortalece os laços comunitários entre as escolas e reafirma a cultura como dimensão indispensável no processo de formação humana e de construção do ambiente escolar.



Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, reconhecer essas múltiplas vocações dentro do quadro funcional amplia o próprio conceito de ensino público na cidade. “Temos uma Rede cheia de talentos, de pessoas que, além de se dedicarem diariamente à educação das nossas crianças e estudantes, também cantam, dançam, escrevem, tocam instrumentos e produzem arte. O Cantos e Encantos nasce para dar visibilidade a essa potência, fortalecer nossos vínculos e mostrar que a educação também se constrói por meio da cultura, da sensibilidade e da criatividade. Queremos que nossos profissionais tenham cada vez mais espaços para expressar seus talentos”, afirmou o gestor. LEIA MAIS: Debate sobre infância e tecnologia marca Semana da Educação Concebido para ir além da rotina pedagógica tradicional, o projeto cria um palco permanente de expressão para que os trabalhadores da educação compartilhem suas produções autorais e interpretações artísticas. A proposta parte do princípio de que o fazer artístico fortalece os laços comunitários entre as escolas e reafirma a cultura como dimensão indispensável no processo de formação humana e de construção do ambiente escolar.Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, reconhecer essas múltiplas vocações dentro do quadro funcional amplia o próprio conceito de ensino público na cidade. “Temos uma Rede cheia de talentos, de pessoas que, além de se dedicarem diariamente à educação das nossas crianças e estudantes, também cantam, dançam, escrevem, tocam instrumentos e produzem arte. O Cantos e Encantos nasce para dar visibilidade a essa potência, fortalecer nossos vínculos e mostrar que a educação também se constrói por meio da cultura, da sensibilidade e da criatividade. Queremos que nossos profissionais tenham cada vez mais espaços para expressar seus talentos”, afirmou o gestor.

Espetáculo coletivo e programação cultural pela cidade

Construído de maneira colaborativa pelos próprios servidores, o roteiro da apresentação explorou eixos temáticos ligados à infância, às memórias afetivas, à imaginação e à esperança. No repertório musical, o público acompanhou interpretações de clássicos da música brasileira, como “Anunciação”, “João e Maria” e “Força Estranha”. A literatura e a expressão corporal também ganharam destaque com a declamação do poema “Adulto-Criança, Criança-Adulto”, escrito pela professora Mayara Amaral, e com a coreografia apresentada pela Companhia Holos de Dança, que contou com educadoras da rede no elenco.



A dramaturgia completou a noite por meio de uma encenação livremente inspirada no mito da Caixa de Pandora, provocando reflexões sobre o direito ao brincar, o afeto e o papel fundamental da presença adulta no desenvolvimento infantil. O espetáculo recebeu ainda a participação especial de músicos convidados, incluindo ex-integrantes do Programa Aprendiz e instrumentistas da Orquestra de Cordas da Grota, culminando em um encerramento coletivo no palco ao som da música autoral “Caminhos Incríveis”.



O lançamento integra a agenda da Semana da Educação de Niterói 2026, que ocorre entre os dias 7 e 14 de novembro e movimenta o município com mais de 200 ações gratuitas. Distribuída por praças públicas, museus e diversos centros culturais, a programação exibe projetos desenvolvidos nas escolas e oferece oficinas, palestras, encontros temáticos e atividades de formação continuada voltadas tanto aos profissionais da área quanto à população em geral.