Niterói: programa Cantos e Encantos da Rede se dedicada a revelar, valorizar e dar visibilidade às habilidades artísticas dos servidoresDivulgação/Ascom
Concebido para ir além da rotina pedagógica tradicional, o projeto cria um palco permanente de expressão para que os trabalhadores da educação compartilhem suas produções autorais e interpretações artísticas. A proposta parte do princípio de que o fazer artístico fortalece os laços comunitários entre as escolas e reafirma a cultura como dimensão indispensável no processo de formação humana e de construção do ambiente escolar.
Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, reconhecer essas múltiplas vocações dentro do quadro funcional amplia o próprio conceito de ensino público na cidade. “Temos uma Rede cheia de talentos, de pessoas que, além de se dedicarem diariamente à educação das nossas crianças e estudantes, também cantam, dançam, escrevem, tocam instrumentos e produzem arte. O Cantos e Encantos nasce para dar visibilidade a essa potência, fortalecer nossos vínculos e mostrar que a educação também se constrói por meio da cultura, da sensibilidade e da criatividade. Queremos que nossos profissionais tenham cada vez mais espaços para expressar seus talentos”, afirmou o gestor.
Espetáculo coletivo e programação cultural pela cidade
A dramaturgia completou a noite por meio de uma encenação livremente inspirada no mito da Caixa de Pandora, provocando reflexões sobre o direito ao brincar, o afeto e o papel fundamental da presença adulta no desenvolvimento infantil. O espetáculo recebeu ainda a participação especial de músicos convidados, incluindo ex-integrantes do Programa Aprendiz e instrumentistas da Orquestra de Cordas da Grota, culminando em um encerramento coletivo no palco ao som da música autoral “Caminhos Incríveis”.
O lançamento integra a agenda da Semana da Educação de Niterói 2026, que ocorre entre os dias 7 e 14 de novembro e movimenta o município com mais de 200 ações gratuitas. Distribuída por praças públicas, museus e diversos centros culturais, a programação exibe projetos desenvolvidos nas escolas e oferece oficinas, palestras, encontros temáticos e atividades de formação continuada voltadas tanto aos profissionais da área quanto à população em geral.
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