Drogas apreendidas em ação da PM em Nova Friburgo - Divulgação

Drogas apreendidas em ação da PM em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 15/12/2021 22:49

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Nova Friburgo, prenderam dois suspeitos de tráfico de drogas, em ação realizada no Terra Nova, no distrito de Conselheiro Paulino, na manhã desta quarta-feira (15/12).

A abordagem aconteceu na Avenida Maestro Joaquim Naegele. Com os dois suspeitos, de 36 e 40 anos, foram apreendidas 553 unidades de cocaína e 164 unidades de maconha. A ocorrência foi apresentada na 151° DP onde os acusados foram autuados permanecendo presos e todo material apreendido.