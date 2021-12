Drogas apreendidas em ação da PM em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 13/12/2021 23:22

Um suspeito de 32 anos foi preso com uma grande quantidade de drogas e uma pistola, na sexta-feira (10/12), em ação dos policiais militares do Serviço Reservado, do 11º BPM de Nova Friburgo, na Rua Leite, no Jardim dos Reis, em Nova Suíça.

No local foram apreendidos 3.344 unidades de cocaína, totalizando 3,4 quilos, 11 unidades de maconha, totalizando 1.150 quilo, 55 unidades de ecstasy, um revólver calibre 38 juntamente com sete munições, uma pistola calibre 22 juntamente com cinco munições, duas balanças de precisão, material para endolação e folhas com registro de contabilidades do tráfico.

No domingo (12/10), os PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), prenderam um homem de 31 anos, com 215 unidades de maconha, totalizando 2,2 quilos, em abordagem na Avenida Maestro Joaquim Naegele, no Terra Nova, no distrito de Conselheiro Paulino.