Publicado 11/12/2021 14:33

Até o dia 24, véspera de Natal, as lojas de Nova Friburgo estão autorizadas a estender o horário de funcionamento. Pela convenção coletiva, os estabelecimentos comerciais podem funcionar até as 20h até este sábado (11/12) e o horário é ampliado ainda mais entre os dias 12 e 24, com horário estabelecido das 9h às 22h, nas segundas-feiras, inclusive nas segundas-feiras, quando habitualmente se respeita na cidade a Semana Inglesa.

A ampliação foi estabelecida por acordo firmado entre o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio. A permissão visa elevar as vendas no comércio local e facilitar a vida dos consumidores que costumam lidar com muitos compromissos nesta época do ano. Assim como acontece nos feriados, para permanecer abertas até mais tarde as empresas devem assinar termo de adesão à convenção coletiva da categoria junto aos dois sindicatos.

Braulio Rezende, presidente do Sincomércio, esclarece que um único termo de adesão vigora para ampliação do horário em todo o período anterior ao Natal, mesmo procedimento adotado perto dos dias das Mães, dos Namorados, dos Pais e das Crianças. No caso dos feriados, há exigência de oficialização de um termo para cada data prevista no instrumento coletivo.

“A ideia de acrescentar cláusulas sobre horários especiais na convenção tem o objetivo de contribuir para incrementar o desempenho do nosso comércio. A medida favorece, igualmente, a manutenção dos empregos do setor. Fazemos questão de destacar que a regulamentação do termo de adesão resguarda as empresas e preserva os direitos dos trabalhadores”, observa.